«Χάρη σε εμάς»: ο Τραμπ κηρύσσει την 8η Μαΐου "Ημέρα της Νίκης" στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες, Τετάρτη, «διακήρυξη» με την οποία ορίζει την 8η Μαΐου «Ημέρα της Nίκης στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο» εκτιμώντας ότι «έχει έρθει η ώρα οι ΗΠΑ να πάρουν τα εύσημα για τις επιτυχίες τους».

«Η νίκη επετεύχθη κυρίως χάρη σε εμάς, είτε αυτό αρέσει είτε όχι», πρόσθεσε ο Τραμπ υπενθυμίζοντας ότι θα καθιερώσει και μία ακόμη «Ημέρα της Νίκης»: την 11η Νοεμβρίου, αυτή τη φορά για τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Ρεπουμπλικάνος είχε ανακοινώσει τα σχέδιά του αυτά τη Δευτέρα στο Truth Social.

«Παρατήρησα ότι η Γαλλία, παρατήρησα ότι άλλες χώρες ετοιμάζονται να γιορτάσουν την Ημέρα της Νίκης», επεσήμανε χθες, ενώ αναφέρθηκε και στη Ρωσία «η οποία θα διοργανώσει μια μεγάλη γιορτή αύριο (σ.σ. στις 9 Μαΐου) και εξάλλου έχασαν εκατομμύρια ανθρώπους και συνέβαλαν σημαντικά (σ.σ. στη νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας). Αλλά κανένας (δεν συνέβαλε) τόσο όσο εμείς».

«Λάβαμε πολλή βοήθεια από καταπληκτικούς ανθρώπους, καταπληκτικούς συμμάχους, αλλά πιστεύω ότι κανείς δεν θα πει ότι δεν ήμασταν η κυρίαρχη δύναμη», στους δύο παγκόσμιους πόλεμους, συνέχισε ο Τραμπ.

Ωστόσο διευκρίνισε ότι η 8η Μαΐου δεν θα είναι αργία στις ΗΠΑ.

Η 11η Νοεμβρίου είναι ήδη ημέρα ομοσπονδιακής αργίας στις ΗΠΑ προς τιμή των βετεράνων και ο Λευκός Οίκος επεσήμανε ότι η «Ημέρα της νίκης» για τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο θα προστεθεί σε αυτή τη γιορτή και δεν θα την αντικαταστήσει.

Η 8η Μαΐου, που γιορτάζεται ευρέως στη δυτική Ευρώπη (η Ρωσία γιορτάζει στις 9 Μαΐου), είναι η ημέρα παράδοσης της ναζιστικής Γερμανίας το 1945.

Μετά το τέλος των εχθροπραξιών στην Ευρώπη ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος συνεχίστηκε στην Ασία μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου 1945 όταν παραδόθηκε και η Ιαπωνία.

Οι ΗΠΑ διαδραμάτισαν κρίσιμο ρόλο και στους δύο παγκόσμιους πολέμους, στους οποίους συμμετείχαν στρατιωτικά και παρείχαν σημαντική υλική βοήθεια. Όμως δεν είναι η χώρα που ανέπτυξε τους περισσότερους στρατιώτες ούτε αυτή που υπέστη τις περισσότερες απώλειες.

Στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο οι ΗΠΑ αποφάσισαν να εμπλακούν το 1917, κυρίως λόγω της εντατικοποίησης των πληγμάτων γερμανικών υποβρυχίων εναντίον αμερικανικών εμπορικών πλοίων.

Τότε κινητοποίησαν 4 εκατ. άνδρες, πολύ λιγότερους από τις συμμαχικές χώρες της Ευρώπης (σχεδόν 9 εκατομμύρια για τη Γαλλία και τη Βρετανία, περιλαμβανομένων των αποικιών τους, 6 εκατομμύρια για την Ιταλία, 18 εκατομμύρια για τη Ρωσία). Εξάλλου και οι απώλειες των ΗΠΑ ήταν πολύ μικρότερες από άλλων χωρών.

Στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο οι ΗΠΑ αρχικά προσέφεραν βοήθεια στους Συμμάχους και ενεπλάκησαν στις εχθροπραξίες μετά την επίθεση των Ιαπώνων στο Περλ Χάρμπορ στις 7 Δεκεμβρίου 1941.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αμερικανικού Μουσείου για τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι ΗΠΑ έχασαν 416.800 στρατιώτες στον πόλεμο αυτόν, λίγο περισσότερους από τη Βρετανία (383.600), αλλά πολύ λιγότερους από την πρώην Σοβιετική Ένωση, οι απώλειες της οποίας εκτιμώνται σε 8,8 με 10,7 εκατομμύρια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

