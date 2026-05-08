Μέλη οργανώσεων κατά των αμβλώσεων θα συναντηθούν με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου σήμερα, καθώς αυξάνεται η δυσαρέσκεια εντός του κινήματος ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δεν έχει κινηθεί αρκετά επιθετικά προκειμένου να προωθήσει βασικές προτεραιότητες, μεταξύ άλλων νέους περιορισμούς στην πρόσβαση στις αμβλώσεις και περαιτέρω ενίσχυση των υφιστάμενων πολιτικών.

Η συνάντηση πραγματοποιείται ημέρες αφότου η Μάρτζορι Ντάνενφελσερ, η ισχυρή πρόεδρος του οργανισμού Susan B. Anthony Pro-Life America, είπε στη Wall Street Journal ότι οι αμβλώσεις έχουν αυξηθεί στις ΗΠΑ από τότε που το Ανώτατο Δικαστήριο ανέτρεψε την απόφαση Roe v. Wade το 2022, προσθέτοντας πως «ο Τραμπ είναι το πρόβλημα». Οι εξελίξεις υπογραμμίζουν τις διογκούμενες εντάσεις μεταξύ του Τραμπ και μερίδας του κινήματος κατά των αμβλώσεων, που συγκαταλεγόταν στους σθεναρότερους πολιτικούς συμμάχους του κατά τη διάρκεια της πρώτης του προεκλογικής εκστρατείας για το προεδρικό θώκο.

Αν και ακτιβιστές αναγνωρίζουν πως ο Τραμπ βοήθησε στην αναίρεση της απόφασης Roe v. Wade, που αναγνώριζε την ελευθερία μιας γυναίκας να επιλέξει να προχωρήσει σε άμβλωση, μέσω των διορισμών του στο Ανώτατο Δικαστήριο, ορισμένες οργανώσεις διατείνονται πως η κυβέρνησή του δεν έχει αναλάβει επιθετική δράση σε ομοσπονδιακό επίπεδο ώστε να εμποδίσει την πρόσβαση στην άμβλωση, περιλαμβανομένων αυστηρότερων περιορισμών στο χάπι της άμβλωσης μιφεπριστόνη και επιβολής κυρώσεων κατά των διαδικτυακών διανομέων χαπιών.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Άλισον Σάστερ υπεραμύνθηκε των πεπραγμένων της διοίκησης.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι ο πιστότερος υπέρμαχος της ζωής και της οικογένειας πρόεδρος στην αμερικανική ιστορία και η διοίκησή του έχει ανακοινώσει μια σειρά τολμηρών δράσεων με στόχο την περιφρούρηση τη ζωής και τη διατήρηση των θεμελιωδών ελευθεριών των Αμερικανών, μεταξύ άλλων τον τερματισμό της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης για την άμβλωση στο εξωτερικό», τόνισε η Αμερικανίδα αξιωματούχος.

Ο οργανισμός Susan B. Anthony Pro-Life America δεν έχει ανταποκριθεί σε αίτημα να σχολιάσει σχετικά. Στοιχεία που έχει συλλέξει το ερευνητικό Ινστιτούτο Guttmacher, δείχνουν πως οι αμβλώσεις έχουν αυξηθεί μετά την ετυμηγορία του Ανώτατου Δικαστηρίου του 2022 να ανατρέψει την απόφασή του να νομιμοποιήσει την άμβλωση σε εθνικό επίπεδο, με έναν εκτιμώμενο αριθμό 1.126.000 αμβλώσεων από γιατρούς το 2025, ο υψηλότερος από το 2009, ωθούμενος σε μεγάλο βαθμό από την εκτεταμένη χρήση των χαπιών άμβλωσης, που αυτή τη στιγμή αντιστοιχούν στο 65% των αμβλώσεων σε πολιτείες όπου η διαδικασία είναι νόμιμη.

Η εκστρατεία άσκησης πίεσης εντάθηκε τους τελευταίους μήνες, καθώς Ρεπουμπλικανοί βουλευτές και οργανώσεις κατά των αμβλώσεων ζητούν επιτακτικά από την Υπηρεσία Ελέγχου Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) να επανεξετάσει τους κανόνες ασφαλείας γύρω από τη μιφεπριστόνη, η οποία χρησιμοποιείται σε πάνω από τις μισές αμβλώσεις στις ΗΠΑ. Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές τον Μάρτιο ξεκίνησαν μια έρευνα σε βάρος κατασκευαστών χαπιών άμβλωσης και ενθάρρυναν τη FDA να λάβει αυστηρότερα μέτρα για τις διαδικτυακές πωλήσεις του φαρμάκου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.