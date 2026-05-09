Η φωτογραφία του «ασθενούς μηδέν» του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο,που έχει στοιχίσει τη ζωή σε τρεις επιβάτες και έχει μολύνει αρκετούς ακόμη, έρχεται πρώτη φορά στη δημοσιότητα.

Ο ορνιθολόγος Λέο Σίλπεροορντ, 70 ετών, επιβιβάστηκε στο MV Hondius μαζί με τη σύζυγό του, μετά από ένα ταξίδι σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στην Αργεντινή, όπου είχαν πάει για παρατήρηση πουλιών.

Ο70χρονος πέθανε από τον χανταϊό εν πλω στις 11 Απριλίου, πριν πεθάνει και η σύζυγός του, Μίριαμ, 69 ετών.

Η 69χρονη είχε αποβιβαστεί μαζί με τη σορό του, πριν αρχίσει να αισθάνεται αδιαθεσία ενώ ετοιμαζόταν να επιστρέψει αεροπορικώς από τη Νότια Αφρική στη χώρα καταγωγής τους, τις Κάτω Χώρες.

Η κ. Σίλπερορντ επιβιβάστηκε για λίγο σε πτήση της KLM από το Γιοχάνεσμπουργκ προς το Άμστερνταμ, αλλά της αρνήθηκαν την άδεια πτήσης και πέθανε μία μέρα αργότερα στο νοσοκομείο, στις 24 Απριλίου.

Αν και έχει αναφερθεί ότι το ζευγάρι προσβλήθηκε από τον ιό κατά τη διάρκεια παρατήρησης πουλιών, η εφημερίδα Daily Mail μπορεί αναφέρει ότι η επιδημία «σχεδόν σίγουρα» ξεκίνησε 1.500 μίλια πιο βόρεια.

Πριν επιβιβαστούν στην κρουαζιέρα, οι το ζευγάρι επισκέφθηκε τη βόρεια Παταγονία, όπου έχουν καταγραφεί 101 επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου, συμπεριλαμβανομένων 32 θανάτων, τους τελευταίους μήνες.

Χθες το βράδυ, μιλώντας από την Ουσουάια, ο Χουάν Πετρίνα, διευθυντής επιδημιολογίας της πολιτείας της Γης του Πυρός, δήλωσε πως: «Ο ιός δεν έχει εμφανιστεί ποτέ εδώ».

«Δεν γνωρίζουμε από πού προέρχονται οι πληροφορίες που αναφέρουν ότι το ζευγάρι κόλλησε τον ιό στην τοπική χωματερή.

«Ακόμα κι αν πήγαν εκεί, πράγμα που δεν γνωρίζουμε, ο αρουραίος colilargo, ο οποίος μεταφέρει τον ιό, δεν υπάρχει εκεί.

«Ήρθαν εδώ από μια περιοχή όπου έχουν σημειωθεί κρούσματα. Βρίσκονταν στη βόρεια Παταγονία 25 έως 30 ημέρες πριν έρθουν στην Ουσουάια. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι κόλλησαν την ασθένεια εκεί. Έφτασαν εδώ το απόγευμα της 29ης Μαρτίου, οπότε είχαν μόνο δύο ολόκληρες ημέρες πριν επιβιβαστούν στο πλοίο. Η περίοδος επώασης είναι τουλάχιστον μία εβδομάδα».

Το στέλεχος του ιού που σκότωσε τους τρεις επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου είναι γνωστό ως στέλεχος των Άνδεων και εντοπίζεται στις επαρχίες Νεουκέν, Ρίο Νέγκρο και Τσουμπούτ στη βόρεια Παταγονία.

Το υπουργείο Υγείας της Αργεντινής ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι πραγματοποίησε συνάντηση με εκπροσώπους των 24 περιφερειακών υπουργείων Υγείας της χώρας, με σκοπό να προσδιορίσει τις μετακινήσεις του ζευγαριού και να εντοπίσει την αρχική πηγή της επιδημίας.

Ένας εκπρόσωπος ανέφερε ότι έχουν καταγραφεί ήδη 42 κρούσματα χανταϊού φέτος στη χώρα, ενώ από τον περασμένο Ιούνιο έχουν καταγραφεί 101 κρούσματα, με 32 θανάτους.

Οι αρχές της Αργεντινής δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν πόσοι από αυτούς τους θανάτους προκλήθηκαν από την παραλλαγή των Άνδεων που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.



