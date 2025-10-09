Περίπου 500 στρατιώτες της Εθνοφρουράς αναπτύχθηκαν κοντά στο Σικάγο την Τετάρτη, κατόπιν εντολής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, παρά τις αντιρρήσεις του δημάρχου του Σικάγου και του κυβερνήτη του Ιλινόις, οι οποίοι καταδίκασαν την ανάπτυξη στρατευμάτων στην πόλη τους.

Ο Τραμπ, με τη σειρά του, ζήτησε τη φυλάκιση του δημάρχου του Σικάγου Μπράντον Τζόνσον και του κυβερνήτη του Ιλινόις Πρίτσκερ, κανένας από τους οποίους δεν έχει κατηγορηθεί για ποινικό αδίκημα. Και οι δύο έχουν αναδειχθεί σε εξέχοντες αντιπάλους της αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής του Τραμπ και της ανάπτυξης στρατιωτών της Εθνικής Φρουράς σε πόλεις που στηρίζουν τους Δημοκρατικούς, σημειώνει το Reuters.

Η Εθνοφρουρά ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι περίπου 200 στρατιώτες από το Τέξας και 300 από το Ιλινόις είχαν συγκεντρωθεί στην περιοχή του Σικάγου και ήταν έτοιμοι να προστατεύσουν το ομοσπονδιακό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των πρακτόρων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων, καθώς και την ομοσπονδιακή περιουσία στην πόλη.

Ενώ οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για αυτό που αποκαλούν παράνομες και βίαιες διαμαρτυρίες σε πόλεις όπως το Σικάγο και το Πόρτλαντ του Όρεγκον, οι διαδηλώσεις για τις μεταναστευτικές πολιτικές του Τραμπ ήταν σε μεγάλο βαθμό ειρηνικές και περιορισμένες σε μέγεθος, μακριά από τις συνθήκες «πολεμικής ζώνης» που περιέγραψε ο Τραμπ.

Αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στο κέντρο του Σικάγου το βράδυ της Τετάρτης, διαμαρτυρόμενοι για την ανάπτυξη στρατευμάτων της Εθνοφρουράς.

