Επιστήμονες θεωρούν ότι μπορεί και να εντόπισαν την πραγματική χαμένη Ατλαντίδα. Πόσο πιθανό μπορεί να είναι αυτό;

Ερευνητές της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών ανακάλυψαν ίχνη μιας βυθισμένης πόλης κάτω από τη λίμνη Ίσικ-Κουλ στο Κιργιστάν. Παρά το μεγάλο βάθος της λίμνης, τα ευρήματα βρίσκονται σε πολύ ρηχά νερά. Μεταξύ αυτών είναι:

κατάλοιπα μεσαιωνικού νεκροταφείου,

μεγάλα κεραμικά αγγεία,

τμήματα κτηρίων από ψημένα τούβλα.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η πόλη διέθετε τεμένη, σχολεία (μαντράσα), λουτρά και ίσως εγκατάσταση άλεσης σιτηρών. Ήταν σημαντικός εμπορικός κόμβος κατά μήκος του Δρόμου του Μεταξιού. Η πόλη φαίνεται πως καταστράφηκε τον 15ο αιώνα από έναν ισχυρό σεισμό, γεγονός που προκάλεσε την τελική εγκατάλειψή της και ενδεχομένως τη βύθισή της, καθώς η στάθμη της λίμνης ανέβηκε σημαντικά.

Κατά τις υποβρύχιες ανασκαφές εντοπίστηκαν:

κτίρια από τούβλα, μια μυλόπετρα (ένδειξη άλεσης σιτηρών), ξύλινες δοκοί, νεκροταφείο του 13ου αιώνα με ταφές σύμφωνα με τα ισλαμικά έθιμα.

Τα δείγματα έχουν σταλεί για χρονολόγηση με AMS ώστε να επιβεβαιωθεί η ηλικία των ευρημάτων. Η χαμένη αυτή πόλη στο Toru-Aygyr φαίνεται πως ήταν ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο της εποχής. Μετά την καταστροφή, ο πληθυσμός της περιοχής άλλαξε και ο μεσαιωνικός πολιτισμός εξαφανίστηκε, με νομαδικούς λαούς να εγκαθίστανται στη συνέχεια σε διάφορα μέρη

Το επιστημονικό άρθρο σημειώνει ότι η βύθιση παράκτιων οικισμών δεν είναι σπάνια και παραθέτει παραδείγματα όπως το βρετανικό Ravenser Odd, συχνά αποκαλούμενο «η Ατλαντίδα του Γιορκσάιρ».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.