Πολλαπλά ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μετά τις δηλώσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ ότι σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια κοινών επιθέσεων στη χώρα.

Ποιος θα τον αντικαταστήσει παραμένει ασαφές, δεδομένου ότι δεν υπάρχει επίσημα δηλωμένος διάδοχος.

Ένα εκλεγμένο σώμα 88 υψηλόβαθμων κληρικών, γνωστό ως Συνέλευση των Ειδικών, θα επιλέξει τον επόμενο ηγέτη.

Το CNN εξέτασε κάποιους από τους υποψήφιους για τη θέση, σύμφωνα με ειδικούς και αναλυτές:

Μοχιτάμπα Χαμενεΐ, 56 ετών: Ο δεύτερος γιος του Χαμενεΐ, γνωστός για τη σημαντική επιρροή του και τις ισχυρές συνδέσεις με τη Στρατοφυλακή της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) καθώς και με την παραστρατιωτική εθελοντική δύναμη Basij. Ωστόσο, η διαδοχή από πατέρα σε γιο θεωρείται ανεπιθύμητη στο σιιτικό ιερατικό κατεστημένο. Ένα ακόμη εμπόδιο είναι ότι ο Μοχιτάμπα δεν είναι υψηλόβαθμος κληρικός και δεν έχει επίσημο ρόλο στο καθεστώς.

Αλιρέζα Αραφί, 67 ετών: Λιγότερο γνωστός, κληρικός και στενός συνεργάτης του Χαμενεΐ. Υπηρετεί ως αναπληρωτής πρόεδρος της Συνέλευσης των Ειδικών και έχει υπάρξει μέλος του ισχυρού Συμβουλίου Φρουρών (Guardian Council), που ελέγχει τους υποψηφίους και τους νόμους που ψηφίζει το κοινοβούλιο. Είναι επίσης επικεφαλής του ιρανικού συστήματος θεολογικών σχολών. Δεν θεωρείται πολιτικό βαρόμετρο και δεν έχει στενές σχέσεις με τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Μοχάμεντ Μιρμπαγκέρι, 60: Σκληροπυρηνικός κληρικός και μέλος της Συνέλευσης των Ειδικών, εκπροσωπεί την πιο συντηρητική πτέρυγα του ιερατικού κατεστημένου. Σύμφωνα με το IranWire, αντιτίθεται έντονα στη Δύση και πιστεύει ότι μια σύγκρουση μεταξύ πιστών και απίστων είναι αναπόφευκτη. Επικεφαλής της Ακαδημίας Ισλαμικών Επιστημών στην ιερή βόρεια πόλη Κομ.

Χασάν Χομεϊνί, 50: Εγγονός του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί, προσδίδοντας θρησκευτική και επαναστατική νομιμοποίηση. Υπηρετεί ως επιμελητής του μαυσωλείου Χομεϊνί, αλλά δεν έχει κατέχει δημόσια αξιώματα και φαίνεται να έχει περιορισμένη επιρροή στον μηχανισμό ασφαλείας ή την κυρίαρχη ελίτ της χώρας. Είναι γνωστός για πιο μετριοπαθή στάση σε σύγκριση με πολλούς συνομηλίκους του.

Χασέμ Μπουσερί, 60: Υψηλόβαθμος κληρικός με στενές σχέσεις με τους θεσμούς που διαχειρίζονται τη διαδοχή, ιδιαίτερα τη Συνέλευση των Ειδικών, όπου υπηρετεί ως πρώτος αναπληρωτής πρόεδρος. Θεωρείται κοντά στον Χαμενεΐ, αλλά έχει χαμηλό προφίλ εντός της χώρας και δεν είναι γνωστός για ισχυρούς δεσμούς με την IRGC.

Πηγή: skai.gr

