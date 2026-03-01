Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων τα ξημερώματα της Κυριακής, στοχεύοντας ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους και συστήματα αεράμυνας. Δημοσιογράφος του AFP στην Τεχεράνη ανέφερε ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις γύρω στις 3.00 πμ (ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με τη στρατιωτική ανακοίνωση, οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν «τη συστοιχία βαλλιστικών πυραύλων και τα συστήματα αεροπορικής άμυνας που ανήκουν στο ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς», χωρίς να δοθούν λεπτομέρειες για τις ακριβείς τοποθεσίες των στόχων.

Οι επιθέσεις εντάσσονται στη συνεχιζόμενη εκστρατεία Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία ξεκίνησε το Σάββατο, με τις δύο χώρες να ζητούν αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν. Η Τεχεράνη έχει ήδη απαντήσει με αντίποινα, κλιμακώνοντας περαιτέρω την ένταση στην περιοχή.

