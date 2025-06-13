Αντιμέτωπος με ένα περίπλοκο διπλωματικό δίλημμά βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο των ισραηλινών πληγμάτων σε στρατηγικούς στόχους του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων του πυρηνικού και πυραυλικού προγράμματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Πώς διαχειρίζεται ένας πρόεδρος που υποσχέθηκε ειρήνη μια ραγδαία στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή;

Ώρες μετά την επίθεση, ο Τραμπ φαίνεται να πασχίζει να βρει έναν σταθερό τόνο.

Αμερικανοί διπλωμάτες αντέδρασαν συγκρατημένα στις πρώτες αναφορές των επιθέσεων, υπογραμμίζοντας πως, αν και οι ΗΠΑ είχαν ειδοποιηθεί εκ των προτέρων, δε συμμετείχαν στον σχεδιασμό ή στην υλοποίηση των χτυπημάτων. Ο ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε χαρακτηριστικά πως οι ΗΠΑ «δεν είχαν ρόλο» στην επιχείρηση.

Το πρωί της Παρασκευής, ο ίδιος ο Τραμπ ανάρτησε στο Truth Social μια «πικρή» προειδοποίηση προς την ιρανική ηγεσία, που παρέπεμπε περισσότερα σε «σας τα έλεγα» παρά οργανωμένη στρατηγική αποκλιμάκωσης.

«Ορισμένοι σκληροπυρηνικοί Ιρανοί μιλούσαν γενναία, αλλά δεν ήξεραν τι ερχόταν. Τώρα είναι όλοι νεκροί — και θα γίνει χειρότερο!», έγραψε.

Λίγο αργότερα πρόσθεσε πως η διορία των 60 ημερών που είχε δώσει στην Τεχεράνη εξέπνευσε, μη παραλείποντας ωστόσο να σχολιάσει πως: «Ίσως τώρα έχουν δεύτερη ευκαιρία!».

Ωστόσο, βάσει δηλώσεων του στα αμερικανικά ΜΜΕ, γίνεται αντιληπτό πως η «γραμμή Τραμπ» παρουσιάζει ασάφεια.

Στο CNN τόνισε πως οι ΗΠΑ «φυσικά» στηρίζουν το Ισραήλ «όπως ποτέ άλλοτε».

Στο ABC χαρακτήρισε τις επιθέσεις «άριστο βήμα» προειδοποιώντας πως «έπεται και συνέχεια» και τονίζοντας πως «τους χτύπησαν όσο πιο σκληρά γίνεται».

Μιλώντας στη Wall Street Journal προχώρησε ακόμη παραπέρα, αποκαλύπτοντας ότι οι ΗΠΑ γνώριζαν πολλά περισσότερα από μια απλή προειδοποίηση και χαρακτήρισε την επιχείρηση «άκρως επιτυχημένη».

Σύμφωνα με τον Ντάνιελ Μπάιμαν του Πανεπιστημίου Georgetown, η ισραηλινή επίθεση υποδηλώνει μια νέα διάθεση του Τελ- Αβίβ να ενεργήσει ανεξάρτητα από αυτό που τις αμερικανικές επιδιώξεις — γεγονός που για μια πιο συντηρητική αμερικανική κυβέρνηση θα θεωρούνταν πρόκληση.

Όμως στην περίπτωση Τραμπ, «ισχύουν διαφορετικοί κανόνες» και, όπως επισημαίνει ο Μπάιμαν, ο νυν πρόεδρος δε φαίνεται να δεσμεύεται από προηγούμενες δηλώσεις του.

Καθώς το Ιράν μετρά τις πληγές του — πάνω από 90 νεκροί, εκρήξεις στην Τεχεράνη και εκτεταμένες ζημιές στο πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνζ — το Ισραήλ κινητοποιεί δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες, ξεκινώντας, όπως αναφέρουν οι αρχές του, μια διεβδομαδιαία στρατιωτική εκστρατεία.

Έται, η ειρήνη μοιάζει όλο και πιο μακρινό σενάριο.

Η στρατηγική Τραμπ δείχνει προς το παρόν ότι οι ΗΠΑ ποντάρουν στο ότι η στρατιωτική πίεση θα ωθήσει την Τεχεράνη σε υποχωρήσεις.

Πρόκειται για μια λεπτή ισορροπία: αποστασιοποίηση από τις ισραηλινές ενέργειες, αλλά ταυτόχρονα προσπάθεια διαπραγματευτικής τους αξιοποίησης.

Ωστόσο, ακόμη και ο ίδιος ο Τραμπ συνειδητοποιεί ότι κύρια στελέχη της ιρανικής ηγεσίας, έχασαν τη ζωή τους, με την Τεχεράνη να απευθύνεται πλέον στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, καταγγέλλοντας την επίθεση ως «πράξη πολέμου».

«Νομίζω ότι ο Νετανιάχου μόλις τορπίλισε τις πυρηνικές διαπραγματεύσεις», σχολίασε ο Σίνα Αζόντι, αναπληρωτής καθηγητής Μέσης Ανατολής στο Πανεπιστήμιο George Washington, τονίζοντας πως δεν μπορείς να χτυπάς κάποιον και μετά να του λες «έλα να τα βρούμε».

Παρά ταύτα, οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να συμμετάσχουν κανονικά στις προγραμματισμένες συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους στο Ομάν την Κυριακή.

Ο αναλυτής Γουίλ Τόντμαν από το Center for Strategic & International Studies σημειώνει ότι ενδεχόμενη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα είχε «δραματική επίδραση» στη στρατηγική του Ισραήλ, περιορίζοντας τις δυνατότητες του Τελ Αβίβ να πλήξει το πυρηνικό και στρατιωτικό πρόγραμμα του Ιράν.

Πάντως, όπως όλα δείχνουν, η επίτευξη μιας τέτοιας συμφωνίας φαντάζει όλο και πιο απίθανη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.