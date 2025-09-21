Η Χαμάς, την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο και πολλές άλλες χώρες έχουν χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση, χαιρέτισε την είδηση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η Αυστραλία αναγνώρισαν επίσημα το παλαιστινιακό κράτος.

Σε δήλωσή της, η ένοπλη ομάδα και πολιτικό κίνημα στη Γάζα αναφέρει: «Αυτή η αναγνώριση αποτελεί σημαντικό βήμα για την επιβεβαίωση του δικαιώματος του παλαιστινιακού λαού στη γη και τους ιερούς τόπους του, καθώς και για την ίδρυση του ανεξάρτητου κράτους του με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ», σημειώνει το BBC.

Προσθέτει όμως ότι η κίνηση αυτή «πρέπει να συνοδεύεται από πρακτικά μέτρα» που θα οδηγήσουν σε «άμεσο τέλος» του πολέμου στη Γάζα και θα «αντιμετωπίσουν» τα σχέδια εποικισμού στη Δυτική Όχθη.

Καλεί επίσης τη διεθνή κοινότητα και τον ΟΗΕ να «σταματήσουν κάθε μορφή συνεργασίας και συντονισμού» με το Ισραήλ.

Ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς χαιρετίζει την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους



Ένας ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο CNN ότι η σημερινή κίνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά και της Αυστραλίας να αναγνωρίσουν επίσημα την Παλαιστίνη είναι ένα «καλοδεχούμενο βήμα».

«Κάθε βήμα που ενισχύει τα νόμιμα δικαιώματα των Παλαιστινίων, με πρώτο και κύριο το πλήρως κυρίαρχο παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, είναι ένα ευπρόσδεκτο βήμα», δήλωσε την Κυριακή στο CNN ο Basem Naim, ανώτερο μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς.

Ωστόσο, ο Naim πρόσθεσε ότι αυτή η αναγνώριση πρέπει να «συνοδεύεται από πρακτικά μέτρα επί τόπου για την επιβεβαίωση αυτών των δικαιωμάτων και την αποτροπή των σιωνιστικών σχεδίων που απορρίπτουν ρητά οποιαδήποτε παλαιστινιακή πολιτική οντότητα».

«Πρέπει να τονιστεί ότι η ύψιστη προτεραιότητα τώρα είναι να σταματήσει η γενοκτονία και η εθνοκάθαρση στη Λωρίδα της Γάζας και να τερματιστεί ο ανθρωπιστικός αποκλεισμός της περιοχής», είπε.

