Η γερμανική πολεμική αεροπορία «σήκωσε» το πρωί της Κυριακής δύο Eurofighters για να παρακολουθήσουν ένα ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος IL-20m που είχε εισέλθει στον ουδέτερο εναέριο χώρο πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, πριν παραδώσoυν τη συνοδεία του στη Σουηδία.

«Για άλλη μια φορά, η δύναμη ταχείας αντίδρασης, που αποτελείται από δύο Eurofighters, έλαβε εντολή από το ΝΑΤΟ να ερευνήσει ένα μη αναγνωρισμένο αεροσκάφος χωρίς σχέδιο πτήσης ή ραδιοεπικοινωνία στον διεθνή εναέριο χώρο», ανέφερε η γερμανική πολεμική αεροπορία σε δήλωσή της.

«Πρόκειται για ρωσικό αεροσκάφος αναγνώρισης IL-20M. Μετά την οπτική αναγνώριση, παραδώσαμε τα καθήκοντα συνοδείας του αεροσκάφους στους Σουηδούς εταίρους μας στο ΝΑΤΟ και επιστρέψαμε στο Rostock-Laage».

Το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο του ΝΑΤΟ θα συνεδριάσει την Τρίτη για να συζητήσει την παραβίαση του εναερίου χώρου της Εσθονίας από τη Ρωσία, όπως δήλωσαν την Κυριακή στο Reuters δύο αξιωματούχοι που είναι εξοικειωμένοι με το θέμα.

Το Ταλίν ανέφερε ότι τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 εισέβαλαν χωρίς άδεια στον εναέριο χώρο της Εσθονίας την Παρασκευή και παρέμειναν εκεί για συνολικά 12 λεπτά, προτού αναγκαστούν να αποσυρθούν.

Πηγή: skai.gr

