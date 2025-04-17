Η ισπανική αστυνομία εξάρθρωσε μια εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εμπλέκεται στη διακίνηση όπλων και εντόπισε ένα παράνομο υπόγειο πεδίο βολής σε σπίτι στην επαρχία της Γρανάδας. Μάλιστα, όπλα βρέθηκαν θαμμένα σε ανοιχτό χωράφι, συσκευασμένα και έτοιμα προς χρήση. Το παράνομο υπόγειο πεδίο βολής φέρεται να χρησιμοποιούταν για τη δοκιμή όπλων που αγοράστηκαν και στη συνέχεια πωλήθηκαν σε άλλες εγκληματικές οργανώσεις και ομάδες.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που η αστυνομία εντόπισε παράνομο πεδίο βολής εγκληματικής ομάδας στην Ισπανία. Οι Ισπανοί αξιωματικοί είπαν ότι οι γείτονες δεν μπορούσαν να ακούσουν πυροβολισμούς λόγω το ότι βρισκόταν τρεις ορόφους κάτω από τη γη.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα για τα αδικήματα παράνομης οπλοκατοχής, αποθήκευσης πολεμικών όπλων, παραβίασης της δημόσιας υγείας και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και των ερευνών κατασχέθηκαν πολλά όπλα και περισσότερα από 60.000 ευρώ (περίπου 51.000 £) σε μετρητά. Σύμφωνα με την αστυνομία της Ισπανίας έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 11 έρευνες σε σπίτια στην επαρχία της Γρανάδας.

Πουλούσαν τα όπλα μέσω εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων

Όσον αφορά τον τρόπο εμπορίας των όπλων, αυτό γινόταν σύμφωνα με τις ίδιες πηγές μέσω ασφαλών εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων. Μέσω αυτών των εφαρμογών, η οργάνωση πρόσφερε διάφορα πολεμικά όπλα (τουφέκια εφόδου, υποπολυβόλα, αυτόματα πιστόλια), αστυνομικά κυνηγετικά όπλα, πυρομαχικά, γεμιστήρες, αλεξίσφαιρα γιλέκα και άλλα είδη τακτικού εξοπλισμού. Μόλις γινόταν η αρχική επαφή με τον πιθανό πελάτη και οι ύποπτοι επιβεβαίωναν το ενδιαφέρον τους για τα προϊόντα, τα μέλη της οργάνωσης έκαναν βίντεο στα οποία έκαναν χρήση των όπλων για να αποδείξουν τη σωστή λειτουργία τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, καλούσαν ακόμη και πιθανούς αγοραστές για να ελέγξουν την αποτελεσματικότητα των εμπορευμάτων τους επί τόπου. Εντωμεταξύ, για τις εγκληματικές τους δραστηριότητες, οι ύποπτοι λάμβαναν μέτρα ασφαλείας όπως χρήση τεχνικών και προσωπικών μέσων που δυσχέραιναν την αστυνομική παρακολούθηση και επιτήρηση.

Αυτά τα όπλα θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί για τη διάπραξη εξαιρετικά σοβαρών εγκλημάτων κατά της δημόσιας ασφάλειας, τονίζει η αστυνομία της Ισπανίας.

