Η Χαμάς έκανε λόγο σήμερα για «θετικά σημάδια» για τη συνέχιση της εκεχειρίας με το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, στη διάρκεια συνομιλιών με τους μεσολαβητές στο Κάιρο αναφορικά με τη δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

«Τα σημάδια είναι θετικά για την έναρξη διαπραγματεύσεων για τη δεύτερη φάση» της εκεχειρίας», αναφέρει σε ανακοίνωση ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Αμπντέλ Λατίφ Αλ-Κάνουα, ενώ εξάλλου «οι προσπάθειες των Αιγυπτίων και Καταριανών μεσολαβητών συνεχίζονται για να ολοκληρωθεί η εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός» που τέθηκε σε ισχύ στις 19 Ιανουαρίου και η πρώτη φάση της έλαβε τέλος την 1η Μαρτίου.

Υψηλού επιπέδου αντιπροσωπεία του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος συναντήθηκε σήμερα με τους Αιγύπτιους μεσολαβητές με θέμα τη διατήρηση της εύθραυστης εκεχειρίας στη Γάζα, έπειτα από περισσότερο από 15 μήνες πολέμου που προκλήθηκε από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ.

Ο εκπρόσωπος υπογράμμισε «την ανάγκη να υποχρεωθούν οι μεσολαβητές του Ισραήλ να θέσουν σε εφαρμογή τη συμφωνία» ενώ διαβεβαίωσε ότι η Χαμάς είναι «έτοιμη να αρχίσει τη δεύτερη φάση (της εκεχειρίας) με τρόπο που να ανταποκρίνεται στα αιτήματα του παλαιστινιακού λαού».

Η εκεχειρία παραμένει εύθραυστη εξαιτίας διαφωνιών ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ σχετικά με τη συνέχιση της διαδικασίας, που θα πρέπει να καταλήξει σε μια διαρκή κατάπαυση του πυρός.

Το Ισραήλ επιθυμεί μια παράταση της πρώτης φάσης της κατάπαυσης του πυρός μέχρι τα μέσα Απριλίου. Ζητάει την «πλήρη αποστρατιωτικοποίηση» του εδάφους, την αποχώρηση της Χαμάς από τη λωρίδα της Γάζας και την επιστροφή των τελευταίων ομήρων, πριν περάσει στη δεύτερη φάση.

Η Χαμάς, η οποία επιμένει να παραμείνει στη Γάζα όπου πήρε την εξουσία το 2007, ζητάει από την πλευρά της την πλήρη αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα, τον τερματισμό του αποκλεισμού του εδάφους και την ανοικοδόμησή του, καθώς και μια χρηματοοικονομική βοήθεια βασισμένη στα αποτελέσματα μιας πρόσφατης αραβικής συνόδου κορυφής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.