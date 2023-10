Στα χρώματα της ισραηλινής σημαίας θα φωτιστεί ο Πύργος του Άιφελ - Σε διαδήλωση αλληλεγγύης καλεί η εβραϊκή κοινότητα της Γαλλίας Κόσμος 19:48, 09.10.2023 linkedin

Ο Πύργος του Άιφελ, το εμβληματικότερο μνημείο του Παρισιού, θα φωτιστεί απόψε με τα χρώματα της σημαίας του Ισραήλ, ανακοίνωσε η δήμαρχος της πόλης Αν Ινταλγκό