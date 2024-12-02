Αντιπροσωπεία της Χαμάς συζήτησε με Αιγύπτιους αξιωματούχους στο Κάιρο για μία κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, όπως δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο δύο αξιωματούχοι του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε επίσης χθες, Κυριακή, υπό την αιγίδα της Αιγύπτου, μεταξύ εκπροσώπων της Χαμάς και του αντίπαλου σχηματισμού Φάταχ σχετικά με τη διακυβέρνηση της Γάζας μετά το τέλος του πολέμου με το Ισραήλ, ανέφεραν ο ένας από τους δύο αξιωματούχους και ο Τζαμάλ Ομπέιντ, μέλος της διοίκησης της Φάταχ στη Γάζα.

Η αντιπροσωπεία της Χαμάς συνάντησε τον επικεφαλής των αιγυπτιακών υπηρεσιών πληροφοριών, τον στρατηγό Χάσαν Ρασάντ, και Αιγύπτιους αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών, και «συζήτησε τρόπους να σταματήσουν ο πόλεμος και η (ισραηλινή) επιθετικότητα, να διοχετευθεί βοήθεια και να ανοίξει το σημείο διέλευσης της Ράφα», που έχει κλείσει από τον Μάιο στα σύνορα της Γάζας με την Αίγυπτο, δήλωσε μέλος της αντιπροσωπείας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

«Η Αίγυπτος, το Κατάρ και η Τουρκία καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και ανταλλαγής κρατουμένων» στη Γάζα, ανέφερε ένα δεύτερο μέλος της αντιπροσωπείας της Χαμάς.

Πρόσθεσε πως περιμένει πως «οι Ηνωμένες Πολιτείες και η διεθνής κοινότητα θα ασκήσουν πίεση στον (Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν) Νετανιάχου ώστε να σταματήσει τον πόλεμο και να καταλήξει σε μια συμφωνία, όπως έχει γίνει στον Λίβανο».

Οι αιγυπτιακές αρχές δεν έκαναν καμία αναφορά σε αυτές τις συναντήσεις, που πραγματοποιούνται αφού τέθηκε σε ισχύ μια εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και το λιβανικό ισλαμιστικό κίνημα Χεζμπολάχ, που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση της Ουάσινγκτον και του Παρισιού.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε στις 27 Νοεμβρίου μια νέα διπλωματική προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών, με σκοπό την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός και συμφωνίας απελευθέρωσης των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, με τη βοήθεια της Τουρκίας, του Κατάρ και της Αιγύπτου.

Ο πόλεμος ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου 2023 από μία αιφνιδιαστική επίθεση στη Χαμάς που προκάλεσε τον θάνατο 1.208 ανθρώπων στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους αμάχων εκείνη την ημέρα, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά στοιχεία, περιλαμβανομένων των ομήρων που πέθαναν ή σκοτώθηκαν εν αιχμαλωσία στη Λωρίδα της Γάζας.

Στη διάρκεια της επίθεσης, 251 άνθρωποι απήχθησαν στο ισραηλινό έδαφος. Συνολικά, 97 παραμένουν όμηροι στη Γάζα, εκ των οποίων 35 έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον στρατό.

Η στρατιωτική εκστρατεία αντιποίνων που ξεκίνησε το Ισραήλ έχει σκοτώσει 44.466 ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς για τη Γάζα, που θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

