Χεζμπολάχ: Δεν σκοπεύει να στείλει μαχητές για να στηρίξουν τον Άσαντ στη Συρία

Η Χεζμπολάχ δεν σκοπεύει επί του παρόντος να στείλει μαχητές στη βόρεια Συρία για να υποστηρίξουν τον συριακό στρατό εκεί, ανέφεραν στο Reuters τρεις πηγές.

Οι πηγές ανέφεραν ότι η Χεζμπολάχ δεν είχε ακόμη κληθεί να συνδράμει και ότι «δεν ήταν έτοιμη να στείλει δυνάμεις στη Συρία σε αυτό το στάδιο», αφού η κατάπαυση του πυρός έβαλε τέλος σε ένα χρόνο εχθροπραξιών με το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων έντονων χερσαίων συγκρούσεων στον νότιο Λίβανο.

Υπενθυμίζεται ότι η κατάληψη του Χαλεπιού από τους Σύρους αντάρτες, με τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ να χάνει τον έλεγχο της περιοχής, επανέφερε τον εμφύλιο πόλεμο στη Συρία στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με συνέπειες για την περιοχή και πέραν αυτής.

Τι συμβαίνει;

Οι αντάρτες εξαπέλυσαν την αιφνιδιαστική τους επίθεση στις 26 Νοεμβρίου, επιτιθέμενοι από περιοχές βόρεια και βορειοδυτικά του Χαλεπιού. Εισέβαλαν στην πόλη στις 29-30 Νοεμβρίου, εκδιώκοντας τις κυβερνητικές δυνάμεις, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Είναι η πρώτη φορά που ο έλεγχος της πόλης αλλάζει χέρια από το 2016, όταν οι κυβερνητικές δυνάμεις, με την υποστήριξη της Ρωσίας και του Ιράν, νίκησαν τους αντάρτες που έλεγχαν τις ανατολικές συνοικίες του Χαλεπιού.

Οι αντάρτες συνέχισαν την προέλασή τους σε περιοχές νότια και νοτιοδυτικά του Χαλεπιού, καταλαμβάνοντας εδάφη στην επαρχία Χάμα.

Η κυβέρνηση έχει ορκιστεί να αντεπιτεθεί. Η Ρωσία, η οποία ανέπτυξε την πολεμική της αεροπορία στη Συρία το 2015 για να βοηθήσει τον Άσαντ, διεξάγει αεροπορικές επιδρομές προς υποστήριξη του στρατού.

Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί την πιο σοβαρή κλιμάκωση της σύγκρουσης εδώ και χρόνια, αυξάνοντας τον απολογισμό που ανέρχεται σε εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς από το 2011, όταν ο πόλεμος ξεπήδησε από την εξέγερση της Αραβικής Άνοιξης κατά της εξουσίας του Άσαντ. Έκτοτε, περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους του προπολεμικού πληθυσμού των 23 εκατομμυρίων έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ εκατομμύρια έχουν καταφύγει στο εξωτερικό ως πρόσφυγες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.