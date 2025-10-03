Ο ισραηλινός στρατός αναχαίτισε τελικά στα ανοικτά της Γάζας και το τελευταίο πλοίο από την ανθρωπιστική νηοπομπή Global Sumud Flotilla που έπλεε ακόμη προς τον παλαιστινιακό θύλακα.

Βίντεο που μεταδόθηκε ζωντανά δείχνει δυνάμεις της ναυτικής μονάδας κομάντο Shayetet 13 να εισβάλλουν στο πλοίο το πρωί της Παρασκευής.

Crazy how war crimes are literally just being live-streamed for the world to see. The last frame after they break the camera is haunting.



#AllEyesOnSumudFlotilla #Marinette pic.twitter.com/E2FpJZSDuj — YUNG LYS (@yunglyssss) October 3, 2025

Πρόκειται για το πλοίο "Marinette" το οποίο φέρεται να έχει εξαμελές πλήρωμα.

Χθες, Πέμπτη τα περισσότερα σκάφη της νηοπομπής αναχαιτίστηκαν από τον ισραηλινό στρατό συλλαμβάνοντας τουλάχιστον 450 ακτιβιστές από δεκάδες σκάφη, ανάμεσά τους και Έλληνες.

Ωστόσο, το Marinette συνέχιζε κανονικά την πορεία του μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής πριν αναχαιτιστεί και αυτό.

«Το Marinette συνεχίζει να πλέει», επεσήμαναν οι διοργανωτές του Global Sumud Flotilla χθες το βράδυ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ωστόσο, ότι ανέμεναν να αναχαιτιστεί και αυτό σύντομα. «Γνωρίζουμε τι μας περιμένει», τόνισαν.

Μιλώντας μέσω βιντεοκλήσης με τους διοργανωτές του στολίσκου αργά την Πέμπτη, ο Αυστραλός καπετάνιος εξήγησε ότι το σκάφος αρχικά είχε προβλήματα με τη μηχανή του και ως εκ τούτου υστερούσε σε σχέση με την κύρια ομάδα. Το σκάφος τώρα «κατευθυνόταν με ατμό» προς τη Γάζα, ανέφερε ο καπετάνιος του ο οποίος έδωσε το όνομα Κάμερον.

«Έχουμε μαζί μας μια ομάδα πολύ σκληρών Τούρκων... έχουμε μια κυρία από το Ομάν και εμένα, και απλώς θα συνεχίσουμε προς την κατεύθυνση αυτή», είπε.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ είχε προειδοποιήσει προηγουμένως το Marinette ότι «η προσπάθειά του να εισέλθει σε ενεργή ζώνη μάχης και να παραβιάσει τον αποκλεισμό θα αναχαιτιστεί επίσης».

42 boats were illegally intercepted.



Their passengers unlawfully abducted.



The world saw what happens when civilians challenge a siege.



And still — Marinette sails on.



She knows the fate of her sisters on the water.



She knows what awaits. And sh… https://t.co/XAtq1RHLyK — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) October 2, 2025

