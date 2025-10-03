Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αναχαιτίστηκε και το τελευταίο πλοίο του στολίσκου της Γάζας - Βίντεο από την εισβολή των ισραηλινών δυνάμεων

Βίντεο που μεταδόθηκε ζωντανά δείχνει δυνάμεις της ναυτικής μονάδας κομάντο Shayetet 13 να εισβάλλουν στο πλοίο το πρωί της Παρασκευής

UPDATE: 10:56
Στολίσκος Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός αναχαίτισε τελικά στα ανοικτά της Γάζας και το τελευταίο πλοίο από την ανθρωπιστική νηοπομπή Global Sumud Flotilla που έπλεε ακόμη προς τον παλαιστινιακό θύλακα.

Βίντεο που μεταδόθηκε ζωντανά δείχνει δυνάμεις της ναυτικής μονάδας κομάντο Shayetet 13 να εισβάλλουν στο πλοίο το πρωί της Παρασκευής.

Πρόκειται για το πλοίο "Marinette"  το οποίο φέρεται να έχει εξαμελές πλήρωμα.

Χθες, Πέμπτη τα περισσότερα σκάφη της νηοπομπής αναχαιτίστηκαν από τον ισραηλινό στρατό συλλαμβάνοντας τουλάχιστον 450 ακτιβιστές από δεκάδες σκάφη, ανάμεσά τους και Έλληνες. 

Ωστόσο, το Marinette συνέχιζε κανονικά την πορεία του μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής πριν αναχαιτιστεί και αυτό.

«Το Marinette συνεχίζει να πλέει», επεσήμαναν οι διοργανωτές του Global Sumud Flotilla χθες το βράδυ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ωστόσο, ότι ανέμεναν να αναχαιτιστεί και αυτό σύντομα. «Γνωρίζουμε τι μας περιμένει», τόνισαν.

Μιλώντας μέσω βιντεοκλήσης με τους διοργανωτές του στολίσκου αργά την Πέμπτη, ο Αυστραλός καπετάνιος εξήγησε ότι το σκάφος αρχικά είχε προβλήματα με τη μηχανή του και ως εκ τούτου υστερούσε σε σχέση με την κύρια ομάδα. Το σκάφος τώρα «κατευθυνόταν με ατμό» προς τη Γάζα, ανέφερε ο καπετάνιος του ο οποίος έδωσε το όνομα Κάμερον.

«Έχουμε μαζί μας μια ομάδα πολύ σκληρών Τούρκων... έχουμε μια κυρία από το Ομάν και εμένα, και απλώς θα συνεχίσουμε προς την κατεύθυνση αυτή», είπε.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ είχε προειδοποιήσει προηγουμένως το Marinette ότι «η προσπάθειά του να εισέλθει σε ενεργή ζώνη μάχης και να παραβιάσει τον αποκλεισμό θα αναχαιτιστεί επίσης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λωρίδα της Γάζας Ισραήλ σκάφη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark