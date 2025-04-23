Χαμάς: Νέο βίντεο στη δημοσιότητα με Ισραηλινό όμηρο

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ένα βίντεο με έναν Ισραηλινο-Ούγγρο όμηρο που είναι ζωντανός στη Γάζα, τον Ομρί Μιράν, ο οποίος απήχθηκε κατά τη διάρκεια της αιματηρής επίθεσης της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης την 7η Οκτωβρίου του 2023 στο Ισραήλ.

Σε αυτό το βίντεο, διάρκειας κάτω των 3 λεπτών, ο όμηρος, ο οποίος μιλάει εβραϊκά, ζητά από την ισραηλινή κυβέρνηση να ενεργήσει για την απελευθέρωσή του.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) δεν μπορεί να καθορίσει την ημερομηνία που γυρίστηκε το βίντεο.

ÚLTIMA HORA | Hamás publica un vídeo del rehén Omri Miran: "La presión militar nos está matando" https://t.co/y9QV9SV1V0 pic.twitter.com/C1lsmNUOqT — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) April 23, 2025

O Ομρί Μιράν εμφανίζεται στο βίντεο να γιορτάζει, όπως λέει ο ίδιος, τα 48α γενέθλιά του, που ήταν στις 11 Απριλίου, ανάβοντας ένα κερί.

Ισραηλινά ΜΜΕ επιβεβαίωσαν την ταυτότητά του.

Ο Ομρί Μιράν απήχθηκε από το κιμπούτζ Ναχάλ Οζ όπου διέμενε, παρουσία της συζύγου του Λιχάι Μιράν-Λαβί και των δύο μικρών κοριτσιών τους, που αφέθηκαν ελεύθερες.

Στην αρχή του βίντεο, διακρίνεται να περπατάει μέσα σε ένα τούνελ, κατόπιν εμφανίζεται να κάθεται πάνω σε ένα στρώμα, σε έναν περιορισμένο χώρο, απευθύνοντας ένα μήνυμα στους διαδηλωτές στο Ισραήλ, που διαμαρτύρονται κατά της κυβέρνησης ζητώντας την απελευθέρωση των ομήρων.

Οι όμηροι ζουν σε έναν μόνιμο φόβο για τους βομβαρδισμούς, σημειώνει ο ίδιος, απευθύνοντας έκκληση για μια ταχεία επίτευξη μιας συμφωνίας για την απελευθέρωσή τους.

Ο ίδιος είχε εμφανιστεί σε ένα βίντεο που είχε δώσει στη δημοσιότητα η Χαμάς τον Απρίλιο του 2024.

Ο πατέρας του Ντάνι Μιράν είχε αφήσει τα γένια του να μακρύνουν εν αναμονή της επιστροφής του Ομρί, αφού είδε στο πρώτο βίντεο τον γιο του, με μακριά γένια, λέγοντας πως αν εκείνος δεν μπορούσε να ξυριστεί, ούτε ο ίδιος θα ξυριζόταν πλέον, όπως εξηγούσε σε μια συνέντευξη στο AFP.

Πηγή: skai.gr

