Για σχεδόν 200 χρόνια, το κέντρο του Παρισιού φιλοξενεί ένα ανεκτίμητο τεχνούργημα από την αιγυπτιακή ιστορία, ένα εκπληκτικό θέαμα για όλους.

Ο Οβελίσκος του Λούξορ κατασκευάστηκε από τους Αιγύπτιους πριν από περισσότερα από 3.000 χρόνια και βρίσκεται στην πλατεία του Παρισιού, Place de la Concorde. Δημιουργήθηκε υπό τον Αιγύπτιο φαραώ Ραμσή Β' (περίπου 1250 π.Χ.) και δόθηκε στη Γαλλία τον 19ο αιώνα.

Μέχρι τώρα, οι ακαδημαϊκοί πίστευαν ότι είχαν αποκρυπτογραφήσει τα ιερογλυφικά σε όλο το μήκος του μνημείου. Ωστόσο, σύμφωνα με έναν ακαδημαϊκό, το μνημείο εξακολουθεί να «φανερώνει» αιγυπτιακά μυστικά, όπως μεταδίδει η dailymail.

Ο Δρ Jean-Guillaume Olette-Pelletier, αιγυπτιολόγος στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού-Σορβόννης, ισχυρίζεται ότι βρήκε επτά μυστικά μηνύματα στον οβελίσκο.

Μία κρυφή επιγραφή σχηματίζει τη φράση: «Κατεύνασε τη δύναμη Ka του Άμωνα», η οποία σχετίζεται με τον αρχαίο Αιγύπτιο θεό του αέρα.

«Αυτή η φράση είναι εκεί για να μας υπενθυμίζει ότι οι άνθρωποι πρέπει συνεχώς να κάνουν προσφορές στις θεότητες για να κατευνάσουν την ενίοτε καταστροφική ζωτική τους δύναμη», είπε ο ειδικός.

Ο οβελίσκος στο Παρίσι είναι στην πραγματικότητα ένας από τους δύο γνωστούς ως «Οβελίσκους του Λούξορ» (Obélisques de Louxor), ο καθένας λαξευμένος από ένα κομμάτι κόκκινου γρανίτη πριν από 3.000 χρόνια.

Ενώ ο ένας παραμένει στη θέση του έξω από τον ναό του Λούξορ στην Αίγυπτο, ο άλλος μεταφέρθηκε στο Παρίσι με πλοίο στις αρχές της δεκαετίας του 1830.

Ναός του Λούξορ στην Αίγυπτο με τον οβελίσκο στα αριστερά

Το 1836, στήθηκε στο κέντρο της Place de la Concorde - της δημόσιας πλατείας όπου γίνονταν εκτελέσεις κατά τη Γαλλική Επανάσταση τον 18ο αιώνα.

Και οι δύο οβελίσκοι του Λούξορ έχουν ιερογλυφικό κείμενο σκαλισμένο και στις τέσσερις πλευρές τους, καλύπτοντας το εντυπωσιακό ύψος τους.

Τον 19ο αιώνα, ο Γάλλος Αιγυπτιολόγος François Chabas δημιούργησε μια πλήρη μετάφραση του οβελίσκου του Παρισιού. Ωστόσο, μια νέα ανάλυση από τον Δρ Olette-Pelletier αποκαλύπτει 7 κρυμμένα μηνύματα που δεν είχαν παρατηρήσει οι σύγχρονοι μελετητές.

Κατά τη διάρκεια του lockdown για τον Covid, έγινε ο πρώτος ειδικός που είχε πρόσβαση στην κορυφή του οβελίσκου στο Παρίσι μετά την εγκατάστασή του στην Place de la Concorde το 1836.

Για αρκετές ημέρες, μπόρεσε να κάνει μετρήσεις και να κάνει λεπτομερείς αναλύσεις σχετικά με τα βαθιά καλλιτεχνικά μοτίβα.

Ο Δρ Olette-Pelletier είναι ένας από τους μόλις έξι ανθρώπους παγκοσμίως που είναι σε θέση να διαβάζουν «κρυπτο-ιερογλυφικά». Αυτά είναι μυστικά κείμενα σε ιερογλυφικές επιγραφές – καθιστώντας τα ορατά σε μια επιλεγμένη ομάδα ανθρώπων.

«Καταλάβαινα ότι ο οβελίσκος περιείχε πολλαπλή ιερογλυφική ​​κρυπτογραφία», είπε στο γνωστό γαλλικό περιοδικό Sciences et Avenir.

«Ενώ μερικοί Αιγύπτιοι μπορούσαν να διαβάσουν ιερογλυφικά, μόνο μια ορισμένη ελίτ ήταν σε θέση να κατανοήσει τα κρυμμένα μηνύματα που μπορούσαν να περιέχουν, που θεωρούνταν γλώσσα των θεών».

Η δυτική όψη του οβελίσκου σχεδιάστηκε για να φαίνεται μόνο από ευγενείς που έφταναν με βάρκες στον Νείλο όταν ήταν αρχικά στην Αίγυπτο.

Μια σκηνή που απεικονίζει τον Ραμσή να κάνει μια προσφορά στον θεό Άμων αντιπροσωπεύει «ένα αληθινό προπαγανδιστικό μήνυμα της απόλυτης κυριαρχίας του Ραμσή».

Εν τω μεταξύ, η ανατολική όψη – που αρχικά ήταν στραμμένη προς την έρημο – έχει διακριτικά κέρατα ταύρου μέσα στο «κάλυμμα» κεφαλής που φορούσε ο Ραμσής Β΄.

«Από ιερογλυφική ​​άποψη, τα κέρατα ταύρου σχηματίζουν τη λέξη «ka», η οποία δηλώνει τη ζωτική δύναμη της θεότητας», είπε ο ειδικός.

Το συναρπαστικό είναι ότι το άλλο μνημείο στην Αίγυπτο δεν είναι πανομοιότυπο, επομένως θα μπορούσε επίσης να αποκαλύψει κρυμμένα μηνύματα στο ελαφρώς ψηλότερο σημείο του.

Δεν είναι σαφές εάν η ανάλυση του Δρ Olette-Pelletier έχει συμπεριλάβει και αυτόν τον οβελίσκο. Και τα επτά μηνύματα στον οβελίσκο του Παρισιού θα αποκαλυφθούν σύντομα σε ένα άρθρο που θα αναλυθεί λεπτομερώς στο Montpellier Egyptology journal ENIM.

Πηγή: skai.gr

