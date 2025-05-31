Ντόμπριντ: Μαγνήτης παράτυπης μετανάστευσης η Γερμανία

Ανταπόκριση από το Βερολίνο

Για άλλη μια φορά ο Γερμανός υπ. Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ υποστηρίζει την αυστηροποίηση των ελέγχων στα γερμανικά σύνορα. Κριτική από Τσεχία, Γαλλία. Στα όριά τους οι αστυνομικοί

Tην αυστηροποίηση των συνοριακών ελέγχων υπερασπίζεται για άλλη μια φορά, παρά τις ενστάσεις νομικών, αστυνομίας και ανθρωπιστικών οργανώσεων, ο Γερμανός υπ. Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ σε νέα συνέντευξή του στη Welt. «Η Γερμανία δρα σαν μαγνήτης για την παράτυπη μετανάστευση», δηλώνει ο 54χρονος Βαυαρός Χριστιανοκοινωνιστής, και αυτό «θα πρέπει να μειωθεί».

Παραδέχεται όμως ότι η Γερμανία δεν είναι έτοιμη να αναλάβει πλήρως το βάρος των ελέγχων και ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για την ελάφρυνση των αστυνομικών που διενεργούν ελέγχους στα σύνορα.

Εξαγγέλλει ότι, προς υποστήριξη των αστυνομικών που διενεργούν ελέγχους στα σύνορα, θα πρέπει να σπεύσουν οι και τελωνειακοί υπάλληλοι, όπως άλλωστε ήδη πράττουν από το 2023 στα σύνορα της Γερμανίας με Πολωνία, Τσεχία, Αυστρία και Ελβετία.

Καμπανάκι από συνοριοφύλακες

Μιλώντας στην εφημερίδα Rheinische Post ο επικεφαλής του Συνδικάτου Αστυνομικών Αντρέας Ρόσκοπφ επισημαίνει ότι κατά τις τρεις πρώτες εβδομάδας εφαρμογής των συνοριακών ελέγχων η γερμανική αστυνομία βρίσκεται στα όρια των δυνατοτήτων της.

Αποκαλυπτική είναι σχετική δημοσκόπηση που διενεργήθηκε σε 2.000 εκπροσώπους των γερμανικών δυνάμεων ασφαλείας και σύμφωνα με την οποία το 70% των ερωτηθέντων θεωρεί οι συνοριακοί έλεγχοι δεν μπορούν μακροπρόθεσμα να υλοποιηθούν στη σημερινή τους έκταση. Το 77% απορρίπτει επίσης την πρόταση για πρόσθετη εργασία σε μέρες αργίας και το 42% δηλώνει ότι για την ώρα εργάζεται υπό συνθήκες «απόλυτης πίεσης».

Τσεχία και Γαλλία ζητούν εξηγήσεις

Ο Γερμανός υπ. Εσωτερικών πάντως ζητά εκ νέου μέσω της Welt ευρωπαϊκή λύση για το μεταναστευτικό, την ώρα όμως που αυξάνονται οι επικρίσεις για τη νέα μεταναστευτική πολιτική της Γερμανίας από γείτονες.

Η Τσεχία, η οποία έχει σύνορα περίπου 800 χιλιομέτρων με τη Γερμανία, ζητά από την πλευρά της επιστροφή στις αρχές του πλαισίου Σένγκεν για την ελευθερία των μετακινήσεων στα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ. Bάσει συγκεκριμένων στοιχείων θεμελιώνει ακόμη ότι τα γερμανικά μέτρα είναι αδικαιολόγητα, διότι εδώ και χρόνια οι διελεύσεις από την Τσεχία στη Γερμανία έχουν μειωθεί.

Και η Γαλλία όμως εγείρει πλέον σοβαρές ενστάσεις για τα σχέδια της κυβέρνησης Μερτς. Όπως αποκαλύπτει το Spiegel, η γαλλική πρεσβεία στο Βερολίνο ζητά διευκρινήσεις για τους συνοριακούς ελέγχους της Γερμανίας από τα γερμανικά υπουργεία Εσωτερικών και Εξωτερικών.

Σύμφωνα με γαλλικούς διπλωματικούς κύκλους, το Παρίσι φέρεται να ζήτησε επίσης πληροφορίες σχετικά με τη νομική βάση για τους ελέγχους στα σύνορα και συγκεκριμένα για το εάν η Γερμανία θα ενεργοποιήσει τη ρήτρα εξαίρεσης του άρθρου 72 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ. Για να το κάνει αυτό, θα πρέπει να προηγηθεί υποβολή «νομικά τεκμηριωμένης πρότασης».

