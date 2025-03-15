Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το Σάββατο ότι οι δυνάμεις του Κιέβου εξακολουθούν να πολεμούν στην περιοχή του Κουρσκ της Ρωσίας λέγοντας ότι δεν είναι περικυκλωμένες.

Με ανάρτησή του στο Χ πρόσθεσε ότι η κατάσταση κοντά στην πόλη Ποκρόφσκ της ανατολικής Ουκρανίας έχει σταθεροποιηθεί, αλλά ότι οι ρωσικές δυνάμεις συσσωρεύονται πέρα ​​από τα σύνορα από τη βορειοανατολική περιοχή Σούμι της Ουκρανίας.

Αναλυτικά η αναρτησή του

«Έλαβα μια αναφορά από τον αρχιστράτηγο Syrskyi. Προάσπιση των θέσεων μας στην περιοχή του Ντονέτσκ και σε άλλες περιοχές της πρώτης γραμμής. Είμαι ευγνώμων σε όλες τις ουκρανικές μονάδες για την ανθεκτικότητα και την αποτελεσματικότητά τους στην καταστροφή του κατακτητή. Η κατάσταση στην κατεύθυνση του Ποκρόφσκ έχει σταθεροποιηθεί.

Μια ξεχωριστή σημείωση για την περιοχή του Κουρσκ. Η επιχείρηση των δυνάμεών μας στις καθορισμένες περιοχές της περιοχής του Κουρσκ συνεχίζεται. Οι μονάδες εκτελούν τα καθήκοντά τους ακριβώς όπως απαιτείται. Χάρη στις ουκρανικές δυνάμεις στην περιοχή του Κουρσκ, σημαντικός αριθμός ρωσικών δυνάμεων αποσύρθηκε από άλλες κατευθύνσεις. Τα στρατεύματά μας συνεχίζουν να συγκρατούν ρωσικές και βορειοκορεατικές ομάδες στην περιοχή του Κουρσκ. Δεν υπάρχει περικύκλωση των στρατευμάτων μας.

Παρατηρούμε επίσης οδηγίες κατά μήκος των ανατολικών συνόρων μας με την Ουκρανία, όπου ο ρωσικός στρατός δημιουργεί δυνάμεις. Αυτό υποδηλώνει πρόθεση επίθεσης στην περιοχή Σούμι. Το γνωρίζουμε και θα το αντιμετωπίσουμε. Θα ήθελα όλοι οι εταίροι να καταλάβουν τι ακριβώς σχεδιάζει ο Πούτιν, για τι προετοιμάζεται και τι θα αγνοήσει.

Η συσσώρευση ρωσικών δυνάμεων δείχνει ότι η Μόσχα σκοπεύει να συνεχίσει να αγνοεί τη διπλωματία. Είναι σαφές ότι η Ρωσία παρατείνει τον πόλεμο. Είμαστε έτοιμοι να παρέχουμε στους εταίρους μας όλες τις πραγματικές πληροφορίες για την κατάσταση στο μέτωπο, στην περιοχή του Κουρσκ και κατά μήκος των συνόρων μας.

Σήμερα υπήρξαν επίσης αναφορές για το πυραυλικό μας πρόγραμμα. Έχουμε απτά αποτελέσματα. Ο μακρύς πύραυλος Neptune δοκιμάστηκε και χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία σε μάχη. Ένας νέος ουκρανικός πύραυλος, ακριβές χτύπημα. Η εμβέλεια των χιλίων χιλιομέτρων. Ευχαριστώ τους Ουκρανούς προγραμματιστές, κατασκευαστές και στρατιωτικό προσωπικό μας. Συνεχίζουμε το έργο μας για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της Ουκρανίας.

Επίσης, σήμερα, ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας παρέδωσε έκθεση για νέα πακέτα υποστήριξης από τους εταίρους μας. Εξασφαλίζουμε προμήθειες πυροβολικού. Είμαι ευγνώμων σε όλους τους συνεργάτες που βοηθούν».

