ΟΗΕ: Ισραηλινή όμηρος περιέγραψε τον βιασμό και τα βασανιστήρια που υπέστη στα χέρια της Χαμάς

Μια Ισραηλινή όμηρος που βιάστηκε και βασανίστηκε βάναυσα στα χέρια των απαγωγέων της, μελών της οργάνωσης Χαμάς, ανακάλεσε στον ΟΗΕ τη φριχτή δοκιμασία της, και ζήτησε την απελευθέρωση των εναπομεινάντων ομήρων στη Γάζα.



Η δικηγόρος Αμίτ Σουσάνα βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια στο σπίτι της στο κιμπούτς Κφαρ Αζά το πρωί της 7ης Οκτωβρίου 2023, όταν ένοπλοι της Χαμάς εισέβαλαν στο σπίτι της και την απήγαγαν. Οι ισραηλινές κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν πόσο άγρια αντιστάθηκε, με κλωτσιές και γροθιές, μέχρι που μια ομάδα τρομοκρατών αναγκάστηκε να τη μεταφέρει σηκωτή πέρα από τα σύνορα, στη Γάζα.





Απελευθερώθηκε περίπου 55 ημέρες αργότερα μαζί με αρκετούς άλλους ομήρους. Την Τετάρτη απηύθυνε δραματική έκκληση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την απελευθέρωση των ομήρων σοκάροντας με τις περιγραφές των όσων βίωσε.



«Ήμουν μόνη, αλυσοδεμένη από τους αστραγάλους, ανίκανη να κινηθώ και αναγκαζόμουν να παρακαλέσω για να χρησιμοποιήσω το μπάνιο», είπε.



«Δέχθηκα σεξουαλική επίθεση από τρομοκράτη της Χαμάς που με φύλαγε. Με ανάγκασε να μπω στο ντους, ακολουθώντας με προσεκτικά με το όπλο του στραμμένο προς εμένα. Η βαριά αναπνοή του και το βλέμμα αρπακτικού που είχε ήταν τρομακτικά... Ήμουν ανίκανη να τον σταματήσω».







«Δεν είχα κανέναν να με παρηγορήσει, και έπρεπε να ‘’συμπεριφέρομαι φρόνιμα’’ για τον άνθρωπο που μόλις με είχε κακοποιήσει με τον πιο φριχτό τρόπο».

Η Σουσάνα συνέχισε: «Λίγες μέρες αργότερα, μεταφέρθηκα σε μια νέα τοποθεσία, υπό την επιτήρηση άλλων τρομοκρατών της Χαμάς... Σε αυτό το νέο μέρος, βασανίστηκα - με κρέμασαν ανάποδα, με ξυλοκόπησαν και με ταπείνωσαν. Κάθε στιγμή φοβόμουν για τη ζωή μου».



Στη συνέχεια απηύθυνε μια παθιασμένη έκκληση προς το 15μελές Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να παρέμβει για να τερματίσει τις εχθροπραξίες στη Γάζα και τον Λίβανο και να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των υπόλοιπων Ισραηλινών ομήρων.



«Δράστε αμέσως για να εξασφαλίσετε την απελευθέρωση όσων βρίσκονται ακόμη σε αιχμαλωσία. Κάθε μέρα που περνάει τους προκαλεί περαιτέρω ψυχολογική βλάβη και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή τους. Δράστε πριν να είναι αργά. Σας παρακαλώ να μην κάνετε τα στραβά μάτια στη φρίκη που επιβάλλεται σε αθώους πολίτες», ανέφερε χαρακτηριστικά.



«Είναι δική σας ευθύνη να προστατεύσετε τα ανθρώπινα δικαιώματα, να καταπολεμήσετε την τρομοκρατία και να φέρετε τους δράστες στη δικαιοσύνη... Εξασφαλίστε την ελευθερία των ομήρων, και διασφαλίστε ότι κανείς άλλος δεν θα υπομείνει μια τέτοια μοίρα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.