Ισραήλ: Η Χαμάς παραβίασε την εκεχειρία στη Γάζα, μετά τον τραυματισμό στρατιωτικού από εκρηκτικό μηχανισμό

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε την Χαμάς για παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας την Τετάρτη, μετά τον τραυματισμό ενός στρατιωτικού από εκρηκτικό μηχανισμό στη Ράφα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Το Ισραήλ ανέφερε ότι η Χαμάς πρέπει να τηρήσει τη συμφωνία. Και οι δύο πλευρές έχουν κατηγορήσει η μία την άλλη για παραβίαση της εύθραυστης εκεχειρίας του Οκτωβρίου.

Ισραήλ: Ο στρατός δηλώνει ότι σκότωσε ένα στέλεχος της Χαμάς για οικονομικά ζητήματα σε πλήγμα στη Λωρίδα της Γάζας

Εν τω μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε ότι ένας αρμόδιος για οικονομικά ζητήματα της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή πριν από περίπου δύο εβδομάδες στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Αμπντέλ Χάι Ζακούτ σκοτώθηκε στις 13 Δεκεμβρίου από αεροπορική επιδρομή «ενώ βρισκόταν στο όχημά του μαζί με τον Ραίντ Σαΐντ», κατά τη διάρκεια «κοινής επιχείρησης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και της Σιν Μπετ», δήλωσε σήμερα ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ.

Ενώ ο Σαΐντ περιγράφεται από τις ισραηλινές αρχές ως «ένας από τους αρχιτέκτονες» της θανατηφόρας επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, ο Ζακούτ «ανήκε στο οικονομικό τμήμα της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς», σύμφωνα με την ανάρτηση του Αντραΐ στο Χ.

«Τον τελευταίο χρόνο, ο Ζακούτ ήταν υπεύθυνος για τη συγκέντρωση και μεταφορά δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων στην ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς για να διασφαλίσει τη συνέχιση του πολέμου κατά του Ισραήλ», σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Ο ηγέτης της Χαμάς για τη Λωρίδα της Γάζας, Χαλίλ αλ Χάγια, επιβεβαίωσε την επόμενη μέρα της επιδρομής τον θάνατο του «διοικητή Ραίντ Σαΐντ» και «συντρόφων του».

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ο Σαΐντ ηγήθηκε του αρχηγείου παραγωγής όπλων της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς και επέβλεπε την «ενίσχυση των ικανοτήτων» του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος.

Μια εύθραυστη εκεχειρία ισχύει στη Λωρίδα της Γάζας από τις 10 Οκτωβρίου, αν και το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις, έπειτα από δύο χρόνια ενός καταστροφικού πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα.

