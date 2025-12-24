Εάν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ χρειαστεί να επικοινωνήσουν κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα να το κανονίσουν, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στην εφημερίδα Vedomosti.
«Οι χριστουγεννιάτικες διακοπές πλησιάζουν, στην πραγματικότητα, έχουν ήδη ξεκινήσει. Η ζωή εκεί επιβραδύνεται κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Αλλά εάν χρειαστεί, έχουμε τη δυνατότητα να κανονίσουμε [μια συνομιλία] αρκετά γρήγορα», σημείωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.
Νωρίτερα, ο Πεσκόφ ενημέρωσε τους δημοσιογράφους ότι οι ηγέτες της Ρωσίας και των ΗΠΑ δεν έχουν προγραμματισμένες κλήσεις στην ημερήσια διάταξη.
