Νέα τροπή παίρνει η προσφυγή της intersex χρυσής Ολυμπιονίκης, Ιμάνι Κελίφ, στη δικαιοσύνη για «διαδικτυακό λιντσάρισμα» σε βάρος της μετά τον σάλο που προκλήθηκε για τη συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, στη μήνυση η Κελίφ αναφέρεται ονομαστικά στον μεγιστάνα του Χ και της Tesla, Ίλον Μασκ, και τη συγγραφέα του Χάρι Πότερ, Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, ως δύο πρόσωπα τα οποία κατηγορεί.

«Η Τζ.Κ. Ρόουλινγκ και ο Μασκ είναι δύο από τα πρόσωπα που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται στη μήνυση» δήλωσε στο Variety ο Ναμπίλ Μπούντι.

Could any picture sum up our new men’s rights movement better? The smirk of a male who’s knows he’s protected by a misogynist sporting establishment enjoying the distress of a woman he’s just punched in the head, and whose life’s ambition he’s just shattered. #Paris2024 pic.twitter.com/Q5SbKiksXQ — J.K. Rowling (@jk_rowling) August 1, 2024

Ο ίδιος άφησε, μάλιστα, να εννοηθεί ότι αντικείμενο της έρευνας που θα διεξάγουν οι αρχές της Γαλλίας όπου υποβλήθηκε η μήνυση, θα μπορούσε να φτάσει μέχρι και τον Ντόναλντ Τραμπ.

Τόσο η διάσημη συγγραφέας όσο και ο δισεκατομμυριούχους τοποθετήθηκαν δημόσια στη συζήτηση που άνοιξε με την παρουσία της Κελίφ στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. «Tweet έκανε και ο Τραμπ, οπότε ασχέτως του αν ονοματίζεται στη μήνυση ή όχι, κάποια στιγμή θα πρέπει να ερευνηθεί στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας» υποστήριξε ο Μπούντι.

Στη μήνυσή της η Κελίφ υποστηρίζει ότι είναι θύμα «μισογύνικων, ρατσιστικών και σεξιστικών σχολίων» μέσω διαδικτύου με τον δικηγόρο της να κάνει λόγο για «διαδικτυακό λιντσάρισμά της».

Πηγή: skai.gr

