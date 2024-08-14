Το Κίεβο έχει θέσει το θέμα των ειρηνευτικών συνομιλιών με τη Ρωσία «σε μακρά παύση» με την επίθεσή του στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ, δήλωσε σήμερα ειδικός απεσταλμένος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Ρόντιον Μιρόσνικ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ρωσίας TASS.

Στο μεταξύ, η ρωσική Εθνοφρουρά, η Rosgvardiya, δήλωσε πως έλαβε επιπλέον μέτρα για τη φύλαξη του πυρηνικού σταθμού του Κουρσκ.

Η Rosgvardiya ανέφερε πως σκοπεύει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην αντιμετώπιση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).

Σε μία άλλη εξέλιξη, η ουκρανική εταιρία ενέργειας Ukrenergo ανέφερε ότι η Ρωσία επιτέθηκε σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στο βόρειο και το νότιο τμήμα της Ουκρανίας.

Ενεργειακή εγκατάσταση στον νότο δέχθηκε επίθεση σήμερα το πρωί, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ukrenergo στην εφαρμογή Telegram.

Ρωσικά drones χρησιμοποιήθηκαν για την επίθεση και σε άλλη μία ενεργειακή εγκατάσταση στον βορρά στη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας προσωρινές διακοπές ρεύματος σε καταναλωτές σε τμήματα της περιφέρειας Τσερνίχιβ, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

