Γερμανία: Συλλήψεις 3 μελών της Χαμάς

Η γερμανική ομοσπονδιακή εισαγγελία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι συνελήφθησαν τρία φερόμενα ως μέλη της Χαμάς στο Βερολίνο. Τα συλληφθέντα μέλη της Χαμάς είναι ύποπτα για «προετοιμασία σοβαρής πράξης βίας» αναφέρουν οι γερμανικές αρχές.

Festnahmen von drei mutmaßlichen Mitgliedern der ausländischen terroristischen Vereinigung HAMAS, Pressemitteilung der #Bundesanwaltschaft vom 01.10.2025https://t.co/d0sM0GM0bR October 1, 2025

Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία κατηγορεί τους συλληφθέντες για τα εξής:

Οι Abed Al G., Wael F. M. και Ahmad I. από το καλοκαίρι του 2025 τουλάχιστον, εμπλέκονται στην προμήθεια πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών για την οργάνωση από τη Γερμανία. Τα όπλα προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν από τη HAMAS για δολοφονικές επιθέσεις σε ισραηλινά ή εβραϊκά ιδρύματα στη Γερμανία. Κατά τη διάρκεια των σημερινών συλλήψεων, βρέθηκαν διάφορα όπλα, συμπεριλαμβανομένου ενός τυφεκίου εφόδου AK 47 και αρκετών πιστολιών, καθώς και σημαντική ποσότητα πυρομαχικών.

Οι κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου αύριο (2 Οκτωβρίου 2025), ο οποίος θα αποφασίσει για την έκδοση εντάλματος σύλληψης και την εκτέλεση της προφυλάκισης.

Πηγή: skai.gr

