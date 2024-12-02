Λαχμπίμπ για καταιγίδα Bora: Η ΕΕ εκφράζει πλήρη αλληλεγγύη στην Ελλάδα

Την αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ελλάδα μετά τις πλημμύρες που προκάλεσε η καταιγίδα Bora εξέφρασε η επίτροπος ισότητας, ετοιμότητας και διαχείρισης κρίσεων Χάτζα Λαχμπίμπ με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

«Βαθιά θλίψη από τις καταστροφικές εικόνες από την Ελλάδα, όπου αρκετές περιοχές βρίσκονται αντιμέτωπες με πλημμύρες που προκάλεσε η καταιγίδα Bora. Η ΕΕ εκφράζει πλήρη αλληλεγγύη στην Ελλάδα. Είμαστε έτοιμοι να κινητοποιήσουμε διεθνή βοήθεια έκτακτης ανάγκης εάν χρειαστεί».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.