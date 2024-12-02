Λογαριασμός
Λαχμπίμπ για καταιγίδα Bora: Η ΕΕ εκφράζει πλήρη αλληλεγγύη στην Ελλάδα

Η Χάτζα Λαχμπίμπ, επίτροπος Ισότητας, Προετοιμασίας και Κρίσεων της ΕΕ, διαβεβαίωσε την υποστήριξη προς την Ελλάδα έπειτα από τις ζημιές από την Bora

Την αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ελλάδα μετά τις πλημμύρες που προκάλεσε η καταιγίδα Bora εξέφρασε η επίτροπος ισότητας, ετοιμότητας και διαχείρισης κρίσεων Χάτζα Λαχμπίμπ με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

«Βαθιά θλίψη από τις καταστροφικές εικόνες από την Ελλάδα, όπου αρκετές περιοχές βρίσκονται αντιμέτωπες με πλημμύρες που προκάλεσε η καταιγίδα Bora. Η ΕΕ εκφράζει πλήρη αλληλεγγύη στην Ελλάδα. Είμαστε έτοιμοι να κινητοποιήσουμε διεθνή βοήθεια έκτακτης ανάγκης εάν χρειαστεί».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

