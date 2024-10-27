Η Μισέλ Ομπάμα στο πλευρό της Κάμαλα Χάρις στο Μίσιγκαν - Σε μουσουλμάνους μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για τις προεδρικές εκλογές Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε το Σάββατο από το Μίσιγκαν να προσελκύσει τους μουσουλμάνους ψηφοφόρους, ενώ η Μισέλ Ομπάμα μίλησε με θερμά λόγια υπέρ της υποψήφιας των Δημοκρατικών Κάμαλα Χάρις σε συγκέντρωση στην ίδια πολιτεία- κλειδί.

Στο Μίσιγκαν, Τραμπ και Χάρις προσπαθούν να προσελκύσουν τους ψηφοφόρους, μεγάλο μέρος των οποίων είναι άραβες και μουσουλμάνοι που ανησυχούν για τον πόλεμο στη Λωρίδας της Γάζας, αλλά και εργαζόμενοι σε αυτοκινητοβιομηχανίες οι οποίοι φοβούνται για τις αλλαγές που θα φέρουν τα ηλεκτρικά οχήματα στην αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία, έδρα της οποίας είναι το Ντιτρόιτ.

Μιλώντας σε συγκέντρωση έξω από το Ντιτρόιτ ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε μόλις συναντηθεί με ιμάμηδες της περιοχής και πρόσθεσε ότι οι μουσουλμάνοι ψηφοφόροι πρέπει να τον στηρίξουν, διότι θα τερματίσει τις συγκρούσεις και θα επαναφέρει την ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

«Αυτό είναι το μόνο που θέλουν» τόνισε ο Τραμπ από το προάστιο Νόβι του Ντιτρόιτ.

Απευθυνόμενος σε εργαζόμενους στις αυτοκινητοβιομηχανίες, ο δισεκατομμυριούχος δήλωσε ότι θα αντιστρέψει την οικονομική παρακμή στην περιοχή του Ντιτρόιτ και σε εθνικό επίπεδο.

Ο Ρεπουμπλικάνος στηρίζει πλήρως το Ισραήλ και δεν έχει διευκρινίσει πώς σκοπεύει να τερματίσει τον πόλεμο μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χαμάς. Παρά ταύτα, ο Τραμπ φαίνεται να κερδίζει την ψήφο κάποιων Αμερικανών μουσουλμάνων που έχουν απογοητευθεί από την αμέριστη υποστήριξη που προσφέρει ο Τζο Μπάιντεν και η Χάρις στο Ισραήλ.

Ο ιμάμης Μπελάλ Αλζουχάιρι του Ισλαμικού Κέντρου του Ντιτρόιτ ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τον Τραμπ και δήλωσε: «Ζητάμε από τους μουσουλμάνους να σταθούν στο πλευρό του προέδρου Τραμπ, διότι υπόσχεται την ειρήνη».

Το Μίσιγκαν, με 8,4 εκατ. εγγεγραμμένους ψηφοφόρους και 15 εκλέκτορες από τους 270 που χρειάζεται ένας υποψήφιος για να κερδίσει, είναι μεταξύ των επτά πολιτειών των ΗΠΑ που θα κρίνουν τις προεδρικές εκλογές. Ανήκει στον «μπλε τοίχο» και θεωρείται πολύ πιθανό να εκλέξει τη Χάρις, όπως και η Πενσιλβάνια και το Ουισκόνσιν.

Η Μισέλ Ομπάμα στη σκηνή

Στην πόλη Καλαμάζου του Μίσιγκαν η Κάμαλα Χάρις τόνισε τις διαφορές της από τον αντίπαλό της, κυρίως στο θέμα της άμβλωσης, των φόρων και της υγειονομικής περίθαλψης.

Όμως, προτού απευθυνθεί στο συγκεντρωμένο πλήθος η υποψήφια των Δημοκρατικών, στη σκηνή βγήκε η Μισέλ Ομπάμα, για να τονίσει τη διαφορά στον χαρακτήρα και τα προσόντα των δύο υποψηφίων για την προεδρία.

Επέμεινε μάλιστα στον διαφορετικό τρόπο, με τον οποίο οι ψηφοφόροι αντιμετωπίζουν τον Τραμπ και τη Χάρις.

«Ελπίζω να με συγχωρέσετε που είμαι λίγο οργισμένη από το γεγονός ότι κάποιοι από εμάς επιλέγουμε να αγνοήσουμε την πλήρη ανικανότητα του Τραμπ, ενώ την ίδια ώρα ζητάμε από την Κάμαλα να μας ενθουσιάζει κάθε φορά» κατήγγειλε η Μισέλ Ομπάμα, καλώντας τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους «να βγουν από το σύννεφο στο οποίο βρίσκονται».

Η Ομπάμα μίλησε για ώρα και για την υγεία των γυναικών, κατηγορώντας τον Τραμπ ότι δεν κατανοεί το περίπλοκο αυτό ζήτημα και ότι η δέσμευσή του να καταργήσει τη νομοθεσία για την παροχή ασφάλειας υγείας σε περισσότερους Αμερικανούς (Affordable Care Act), την οποία υιοθέτησε ο σύζυγός της Μπαράκ Ομπάμα επί προεδρίας του, θα επηρεάσει «το σύνολο της υγείας των γυναικών».

Λίγα λεπτά μετά την έναρξη της ομιλίας της, διαδηλωτής διέκοψε την υποψήφια των Δημοκρατικών φωνάζοντας «όχι άλλος πόλεμος στη Γάζα».

Οι υποστηρικτές της τού φώναξαν να σταματήσει και τότε η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε: «Σε ό,τι αφορά τη Γάζα πρέπει να τερματίσουμε τον πόλεμο», και συνέχισε την ομιλία της ζητώντας από τους ψηφοφόρους «να γυρίσουν τη σελίδα του φόβου και του διχασμού».

«Τα τελευταία οκτώ χρόνια ο Ντόναλντ Τραμπ έχει γίνει πιο μπερδεμένος, πιο άστατος και πιο οργισμένος και είναι ξεκάθαρο ότι έχει γίνει πιο ασταθής ψυχικά. Αλλά την προηγούμενη φορά τουλάχιστον υπήρχαν άνθρωποι που μπορούσαν να τον ελέγξουν, όμως παρατηρώ ότι δεν είναι μαζί του πλέον», σημείωσε η Χάρις.

Πριν την προεκλογική συγκέντρωση η υποψήφια των Δημοκρατικών συναντήθηκε με γυναίκες υγειονομικούς στο Πόρτατζ του Μίσιγκαν και δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι αντιμέτωπες με μια υγειονομική κρίση μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου με την οποία καταργήθηκε η προστασία του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Η Χάρις συνομίλησε με έξι γυναίκες υγειονομικούς οι οποίες της περιέγραψαν πως δέχονται δεκάδες γυναίκες ασθενείς από άλλες πολιτείες στις οποίες δεν προσφέρονται πλέον υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας μετά την ανατροπή από το Ανώτατο Δικαστήριο της ιστορικής του απόφασης στην υπόθεση «Ρόου εναντίον Ουέιντ».

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos, η Χάρις έχει σε εθνικό επίπεδο οριακό προβάδισμα έναντι του Τραμπ, 46% - 43%.

Στο Μίσιγκαν η Χάρις προηγείται ακόμη λιγότερο, με 47,6% έναντι 47,1%, σύμφωνα με το FiveThirtyEight. Μέχρι στιγμής στην πολιτεία αυτή των ΗΠΑ έχουν ψηφίσει 1,42 εκατ. άνθρωποι – το 19,5% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

