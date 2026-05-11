Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πραγματοποίησαν στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal που έχουν γνώση του θέματος, καθιστώντας τη μοναρχία του Κόλπου ενεργό συμμετέχοντα σε έναν πόλεμο στον οποίο αποτελεί τον μεγαλύτερο στόχο του Ιράν.

Σύμφωνα με τη WSJ, ο στρατός της χώρας είναι καλά εξοπλισμένος με μαχητικά αεροσκάφη δυτικής κατασκευής και δίκτυα επιτήρησης. Και οι επιθέσεις υποδηλώνουν ότι η χώρα είναι πλέον πιο πρόθυμη να τα χρησιμοποιήσει για να προστατεύσει την οικονομική της δύναμη και την αυξανόμενη επιρροή της σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Οι αεροπορικές επιδρομές, τις οποίες τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν έχουν αναγνωρίσει δημόσια, φέρονται να περιλαμβάνουν και πλήγμα σε διυλιστήριο στο ιρανικό νησί Λαβάν στον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με πηγές της WSJ που έχουν γνώση του ζητήματος.

Η συγκεκριμένη επίθεση έλαβε χώρα στις αρχές Απριλίου, περίπου την εποχή που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωνε κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μετά από αεροπορική εκστρατεία πέντε εβδομάδων, προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και έθεσε εκτός λειτουργίας μεγάλο μέρος της παραγωγικής ικανότητας της εγκατάστασης για μήνες.

Το Ιράν ανέφερε τότε ότι το διυλιστήριο είχε πληγεί από εχθρική επίθεση και, ως αντίδραση, εξαπέλυσε σειρά επιθέσεων με πυραύλους και drones εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Κουβέιτ.

Οι ΗΠΑ δεν ενοχλήθηκαν από την επίθεση, καθώς η εκεχειρία δεν είχε ακόμη εδραιωθεί, και δέχτηκαν διακριτικά την εμπλοκή των ΗΑΕ και οποιωνδήποτε άλλων κρατών του Κόλπου επιθυμούν να συμμετάσχουν στη σύγκρουση, ανέφερε μία από τις πηγές της WSJ.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αρνήθηκε να σχολιάσει τις επιθέσεις, αλλά παρέπεμψε σε προηγούμενες ανακοινώσεις στις οποίες έκανε λόγο για το δικαίωμα σε απάντηση - και με στρατιωτικά μέσα - σε εχθρικές ενέργειες.

Οι χώρες του Κόλπου είχαν δηλώσει πριν από τον πόλεμο ότι δεν θα επέτρεπαν τη χρήση του εναερίου χώρου ή των βάσεών τους για επιθέσεις. Ωστόσο, μόλις ξέσπασε ο πόλεμος, το Ιράν αντέδρασε εξαπολύοντας επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον αστικών κέντρων, ενεργειακών υποδομών και αεροδρομίων στον Κόλπο, σε μια προσπάθεια να αυξήσει το οικονομικό και πολιτικό κόστος και να δυσχεράνει τη συνέχιση των επιθέσεων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Το Ιράν επικέντρωσε μεγάλο μέρος των επιθέσεών του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εκτοξεύοντας εναντίον τους περισσότερους από 2.800 πυραύλους και drones, αριθμό πολύ μεγαλύτερο από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ.

Οι επιθέσεις έχουν πλήξει σοβαρά την εναέρια κυκλοφορία, τον τουρισμό και την αγορά ακινήτων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, και έχουν οδηγήσει σε κύμα αναστολών εργασίας και απολύσεων. Έχουν επίσης προκαλέσει μια ριζική αλλαγή στη στρατηγική προοπτική της χώρας, η οποία πλέον θεωρεί το Ιράν ως έναν «παράνομο παράγοντα» αποφασισμένο να υπονομεύσει το οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο της χώρας, το οποίο βασίζεται στο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό από το εξωτερικό και στη φήμη της για ασφάλεια και σταθερότητα, όπως έχουν δηλώσει αξιωματούχοι του Κόλπου.

Σύμφωνα με πηγές της WSJ που έχουν γνώση του θέματος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν αναδειχθεί έκτοτε ως η χώρα του Κόλπου με την πιο ανοιχτά εχθρική στάση και έχουν διατηρήσει στενή στρατιωτική συνεργασία με τις ΗΠΑ καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου.

Οι εικασίες για τη συμμετοχή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στον πόλεμο έχουν ενταθεί από τα μέσα Μαρτίου, όταν καταγράφηκε πάνω από το Ιράν ένα μαχητικό αεροσκάφος που δεν φαινόταν να ανήκει στο Ισραήλ ή στις ΗΠΑ.

Ερευνητές που παρακολουθούν εικόνες και άλλες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο κοινό έχουν επισημάνει φωτογραφίες που φέρεται να απεικονίζουν γαλλικά μαχητικά Mirage και κινεζικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη Wing Loong - και τα δύο χρησιμοποιούνται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - σε δράση στο Ιράν.

Από στρατιωτική άποψη, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υστερούν σημαντικά σε σχέση με τις ΗΠΑ. Ωστόσο, διαθέτουν μια άρτια εκπαιδευμένη και ικανή πολεμική αεροπορία, η οποία περιλαμβάνει αεροσκάφη Mirage και έναν στόλο προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών F-16, τα οποία υποστηρίζονται από αεροσκάφη ανεφοδιασμού, αεροσκάφη διοίκησης και ελέγχου, καθώς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτήρησης.

Η στρατηγική της Τεχεράνης να εμπλέξει τον Κόλπο στον πόλεμο έχει οξύνει τις πολιτικές διαιρέσεις μεταξύ των αραβικών μοναρχιών και τις έχει ωθήσει να αναζητήσουν εσπευσμένα νέες ρυθμίσεις που θα μπορούσαν να εγγυηθούν την ασφάλειά τους.

Εκτός από τις αεροπορικές επιδρομές, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υποστήριξαν σχέδια ψηφισμάτων στα Ηνωμένα Έθνη που εξουσιοδοτούσαν τη χρήση βίας, αν χρειαστεί, για να σπάσει η ιρανική κυριαρχία στο Στενό του Ορμούζ.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έλαβαν επίσης μέτρα κατά των οικονομικών συμφερόντων του Ιράν, κλείνοντας σχολεία και κλαμπ στο Ντουμπάι που είχαν σχέσεις με την Τεχεράνη και αρνούμενοι τη χορήγηση βίζας και δικαιωμάτων διέλευσης σε Ιρανούς πολίτες. Οι κινήσεις αυτές έκοψαν την οικονομική διευκόλυνση που τα Εμιράτα παρείχαν εδώ και καιρό στο Ιράν εν μέσω των αυστηρών κυρώσεων από τη Δύση.

Το Ιράν αντέδρασε κατηγορώντας επανειλημμένα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ότι συμμετέχουν στην εκστρατεία των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

