Μουντιάλ 2026: Στην ελίτ των γκολκίπερ ο Τιμπό Κουρτουά

Οι μεγάλες πορείες σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο χτίζονται πάνω στα γκολ, αλλά πολλές φορές καθορίζονται από τις αποκρούσεις. Κι ο Τιμπό Κουρτουά φρόντισε να το υπενθυμίσει, προσθέτοντας ακόμη μία σπουδαία προσωπική διάκριση στην καριέρα του.

Παρά το γεγονός πως το Βέλγιο απογοήτευσε ξανά το βράδυ της Κυριακής (21/6) μένοντας στο «λευκό» 0-0 με το Ιράν στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 7ου ομίλου στο Μουντιάλ 2026, ο πολύπειρος Βέλγος τερματοφύλακας έφτασε τις 8 ανέπαφες εστίες σε τελική φάση Παγκοσμίων Κυπέλλων και μπήκε σε μία πολύ κλειστή και ξεχωριστή λίστα, δίπλα σε μερικούς από τους κορυφαίους γκολκίπερ που έχουν αγωνιστεί ποτέ στη διοργάνωση.

Στην κορυφή εξακολουθούν να βρίσκονται οι Φαμπιάν Μπαρτέζ και Πίτερ Σίλτον με 10 παιχνίδια χωρίς να δεχθούν γκολ, επίδοση που παραμένει σημείο αναφοράς στην ιστορία του θεσμού. Ακολουθεί ο Ολλανδός Γιαν Γιονγκμπλουντ με 8 «clean sheets» σε μόλις 12 συμμετοχές, ενώ στην ίδια κατηγορία βρίσκονται επίσης ο Πορτογάλος Λεάο, ο Γερμανός Ζεπ Μάιερ, ο Βραζιλιάνος Ταφαρέλ κι ο Γάλλος Ουγκό Γιορίς.

Ο Κουρτουά, με τις 8 ανέπαφες εστίες σε 17 εμφανίσεις είναι πλέον 5ος στη λίστα κι επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη σταθερότητα και την ποιότητά του στο υψηλότερο επίπεδο, γράφοντας το όνομά του δίπλα σε θρύλους της θέσης κι έχει πλέον μπροστά του τη δυνατότητα να διεκδικήσει ακόμη υψηλότερη θέση στη σχετική κατάταξη.

Περισσότερες «ανέπαφες εστίες» (clean sheets) σε τελικές φάσεις Μουντιάλ: Φαμπιάν Μπαρτέζ, Πίτερ Σίλτον, Γιαν Γιονγκμπλουντ, Λεάο, Τιμπό Κουρτουά, Ζεπ Μάιερ, Ταφαρέλ, Ουγκό Γιορίς

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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