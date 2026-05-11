Ο επικεφαλής της πολιτικής αεροπορίας του Ισραήλ δήλωσε ότι το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Τελ Αβίβ έχει ουσιαστικά μετατραπεί σε «αμερικανική στρατιωτική βάση», γεγονός που διαταράσσει τις πολιτικές πτήσεις και θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία των ισραηλινών αεροπορικών εταιρειών.

Ο Σμουέλ Ζακάι ενημέρωσε την υπουργό Μεταφορών Μίρι Ρεγκέβ και τον γενικό διευθυντή του υπουργείου Μοσέ Μπεν Ζακέν ότι η στρατιωτική δραστηριότητα στο κύριο διεθνές αεροδρόμιο του Ισραήλ καθυστερεί την επιστροφή ξένων αεροπορικών εταιρειών και οδηγεί σε αύξηση των τιμών των εισιτηρίων ενόψει της θερινής τουριστικής περιόδου, σύμφωνα με την εφημερίδα Yedioth Ahronoth.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Η μετατροπή του διεθνούς αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν σε στρατιωτική βάση πλήττει την επιστροφή των ξένων αεροπορικών εταιρειών και απειλεί τη χρηματοοικονομική σταθερότητα των ισραηλινών αεροπορικών εταιρειών», δήλωσε ο Ζακάι.

Ο Ζακάι δήλωσε ότι το ισραηλινό στρατιωτικό κατεστημένο δεν αντιλαμβάνεται πλήρως τη ζημιά που προκαλείται στην πολιτική αεροπορία, ούτε τον αντίκτυπο που έχει στις τιμές των εισιτηρίων και στο ευρύ κοινό. «Το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν έχει μετατραπεί σε στρατιωτική βάση με περιορισμένη πολιτική δραστηριότητα», δήλωσε ο ίδιος.

Ακόμη, κάλεσε να μεταφερθούν τα αμερικανικά αεροσκάφη από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν σε στρατιωτικές βάσεις, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή κατάσταση πλήττει όχι μόνο τις αεροπορικές εταιρείες αλλά και «όλους τους πολίτες της χώρας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.