Γερμανία: Ισόβια σε Σύρο γιατρό για βασανιστήρια στη Συρία

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε από το Εφετείο της Φρανκφούρτης ο Σύρος γιατρός Άλαα M., μετά από πολύχρονη διαδικασία που αποκάλυψε τη συμμετοχή του σε απάνθρωπα βασανιστήρια και δολοφονίες στη Συρία, την περίοδο 2011-2012, υπό το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Οι φρικαλεότητες και η δικαστική ετυμηγορία

Όπως επισημάνθηκε από τον πρόεδρο του Εφετείου, Κρίστοφ Κόλερ, ο 40χρονος γιατρός είχε ενεργό ρόλο σε μια «ομάδα εξόντωσης» ιατρών, υπεύθυνη για τη σκληρή κακοποίηση και δολοφονία πολιτών που θεωρούνταν αντίπαλοι του καθεστώτος. Τα θύματα υπέστησαν βασανισμούς και θανάτωση είτε στο στρατιωτικό νοσοκομείο είτε σε κρατητήριο της μυστικής υπηρεσίας στο Χομς. Οι πράξεις του χαρακτηρίστηκαν από σαδισμό, ενώ ο δράστης «απολάμβανε να προκαλεί πόνο» σε όσους θεωρούσε κατώτερους.

Το θάρρος των μαρτύρων και η διεθνής σημασία της υπόθεσης

Η δίκη, που διήρκεσε πάνω από τρία χρόνια, άνοιξε τον δρόμο για την απονομή δικαιοσύνης σε εγκλήματα που συχνά μένουν ατιμώρητα. Καθοριστικός ήταν ο ρόλος των μαρτύρων κατηγορίας, οι οποίοι –παρά τις απειλές– περιέγραψαν με λεπτομέρειες τα βασανιστήρια και την βίαιη μεταχείρισή τους, συγκινώντας όσους παρακολούθησαν τη διαδικασία. Ο Άλαα M., που ζούσε στη Γερμανία και εργαζόταν ως χειρουργός σε διάφορες κλινικές επί μία δεκαετία, συνελήφθη το καλοκαίρι του 2020 όταν αναγνωρίστηκε από θύματά του σε τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ.

Η εφαρμογή της "καθολικής δικαιοδοσίας"

Το γεγονός ότι ο Σύρος γιατρός δικάστηκε στη Γερμανία για εγκλήματα που τελέστηκαν στη Συρία, στηρίχθηκε στην αρχή της "καθολικής δικαιοδοσίας" που προβλέπει η διεθνής νομοθεσία. Αυτή η αρχή επιτρέπει στη Γερμανία, όπως και σε άλλες χώρες, να ασκεί δίωξη για εγκλήματα πολέμου ακόμα και όταν αυτά δε διαπράχθηκαν εντός των εθνικών της συνόρων, ενισχύοντας το διεθνές κύρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πηγή: dpa

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.