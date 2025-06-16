CBS: Ο Τραμπ δεν προτίθεται να υπογράψει τη δήλωση της G7 για Ισραήλ και Ιράν

Οι ηγέτες της ομάδας των επτά ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη- G7 συνέταξαν ένα προσχέδιο κοινού ανακοινωθέντος, με το οποίο απευθύνουν έκκληση για αποκλιμάκωση της ισραηλινο-ιρανικής σύρραξης, σύμφωνα με δύο πηγές και ένα προσχέδιο που περιήλθε στη γνώση του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει υπογράψει το προσχέδιο και σύμφωνα με το CBS δεν προτίθεται να υπογράψει την κοινή δήλωση, κάτι που δήλωσε και Αμερικανός αξιωματούχος σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Στο κείμενο αυτό, οι G7 δεσμεύονται να διαφυλάξουν τη σταθερότητα των αγορών, μεταξύ άλλων τις αγορές ενέργειας και λένε ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει προς το παρόν ανταποκριθεί σε αίτημα να σχολιάσει σχετικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.