ΕΕ: Δύο αντικρουόμενες στρατηγικές για απεξάρτηση από ΗΠΑ

Άτυπο Συμβούλιο των «27» για την ευρωπαϊκή οικονομία με στόχο να μειωθεί η εξάρτηση της Ευρώπης από τις ΗΠΑ. Μερτς-Μελόνι από τη μια και Μακρόν από την άλλη, με δύο διαφορετικά «οράματα».Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες



Δύο σχολές «σκέψης» συγκρούονται σήμερα σχετικά με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας έναντι των ανταγωνιστών της, Κίνας και ΗΠΑ. Σχεδόν ενάμιση χρόνο μετά την περίφημη έκθεση του Μάριο Ντράγκι για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, η πλειοψηφία των ηγετών που συναντώνται σήμερα στο κάστρο Άλντεν Μπίσεν αναγνωρίζουν το τι πρέπει να γίνει, όμως, διαφέρουν ως προς την προσέγγιση και τις προτεραιότητες.

Πηγή: Deutsche Welle

Από τη μια πλευρά, η Γαλλία που επαναφέρει στο τραπέζι το θέμα του κοινού δανεισμού, και από την άλλη, Γερμανία και Ιταλία που ζητούν περισσότερες κρατικές ενισχύσεις και μείωση των πολυάριθμων κανονισμών και της γραφειοκρατίας.Δύο διαφορετικά «οράματα»Ο Εμμανουέλ Μακρόν εισηγείται ευρωομόλογα για να χρηματοδοτηθούν ετήσιες επενδύσεις 1,2 τρισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ προωθεί την «ευρωπαϊκή προτίμηση» (Made in Europe) – που απορρίπτουν, όμως, ως παράγοντα «προστατευτισμού» Βερολίνο και Ρώμη και οι βόρειες χώρες.Από την πλευρά του, ο Φρίντριχ Μερτς -που απορρίπτει τον κοινό δανεισμό- εκτιμά ότι οι επενδύσεις μπορεί να είναι αναγκαίες, αλλά το πρόβλημα της Ευρώπης είναι η παραγωγικότητα. Μερτς και Τζόρτζια Μελόνι εισηγούνται μέσω κοινής πρότασης κατάργηση κανονιστικών ρυθμίσεων (deregulation), διευρυμένη χρηματοδότηση επιχειρηματικών κεφαλαίων και ισχυρότερες επιλογές εξόδου για τους επενδυτές.Ο Γερμανός καγκελάριος, που εσχάτως καλλιεργεί «συμμαχία» με την Ιταλίδα πρωθυπουργό, συγκαλεί μάλιστα συνάντηση ομάδας ηγετών, όπου θα παραβρεθεί ανάμεσά τους και ο Έλληνας πρωθυπουργός, πριν από τη σημερινή άτυπη σύνοδο, ώστε να υπάρξει σχετικός συντονισμός.Απάντηση της φον ντερ ΛάιενΜεταξύ των δύο βασικών «οραμάτων» η πρόεδρος της Κομισιόν απάντησε χθες ως προς την «ευρωπαϊκή προτίμηση» ότι αποτελεί μεν κρίσιμο εργαλείο για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, προειδοποίησε, ωστόσο, ότι απορρίπτει γενικευμένο προστατευτισμό, ειδικά εις βάρος εμπορικών συμφωνιών με τρίτες χώρες.Όσον αφορά την απαίτηση Ρώμης και Βερολίνου για λιγότερους κανονισμούς και γραφειοκρατία εκ μέρους των Βρυξελλών, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν «επέστρεψε» την κριτική στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες λέγοντας ότι στην εθνική νομοθεσία βρίσκονται εμπόδια ως προς την εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι είναι έτοιμη να προχωρήσει μόνο με κράτη-μέλη που είναι πρόθυμα ως προς τα παραπάνω, εάν δεν συγκεντρώνεται η απαιτούμενη πλειοψηφία.Σε κάθε περίπτωση, οι «27» καλούνται σήμερα να συζητήσουν χωρίς πίεση να καταλήξουν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα για το πώς θα ενισχυθεί η ενιαία αγορά – με ενδεχόμενη άρση των εσωτερικών εμποδίων – πώς θα μειωθεί το ενεργειακό κόστος και η γραφειοκρατία, αλλά και πώς θα μειωθούν οι εξαρτήσεις της Ευρώπης έναντι των ανταγωνιστών της, Κίνας και ΗΠΑ. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, που πήρε τη σημερινή πρωτοβουλία, τόνισε σήμερα ότι ήρθε η στιγμή οι Ευρωπαίοι ηγέτες να σταματήσουν να μιλούν και να αρχίσουν να εφαρμόζουν λύσεις.

