Η ρωσική πρεσβεία στη Νορβηγία μειώνει το προσωπικό στο προξενείο της σε μόλις δύο μέλη

Η πρεσβεία της Ρωσίας στη Νορβηγία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι μειώνει το προσωπικό στο προξενικό της τμήμα, το οποίο θα αποτελείται πλέον από δύο διπλωμάτες, σύμφωνα με αίτημα που υπέβαλαν οι νορβηγικές αρχές, αναφέρει δελτίο Τύπου που αναρτήθηκε στο Facebook.

"Σύμφωνα με το αίτημα της νορβηγικής πλευράς για μείωση έως την 17η Οκτωβρίου 2024, το διπλωματικό προσωπικό της πρεσβείας στο προξενικό τμήμα της θα περιοριστεί σε μόνο δύο διπλωμάτες", αναφέρεται στην ανακοίνωση και προστίθεται ότι οι προξενικές υπηρεσίες ως εκ τούτου θα μειωθούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

