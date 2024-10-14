Αίγυπτος: Τουλάχιστον 12 φοιτητές νεκροί και 33 τραυματίες σε τροχαίο

Τουλάχιστον 12 φοιτητές σκοτώθηκαν και 33 τραυματίστηκαν σήμερα στην Αίγυπτο μετά την ανατροπή λεωφορείου σε αυτοκινητόδρομο που συνδέει το Κάιρο με τις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, ανακοίνωσε το αιγυπτιακό υπουργείο Υγείας.

Το λεωφορείο μετέφερε φοιτητές του Πανεπιστημίου της Γκαλάλα, στην ανατολική επαρχία του Σουέζ, όταν ανατράπηκε στον αυτοκινητόδρομο Αλ-Γκαλάλα, ο οποίος συνδέει το Κάιρο με τις παράκτιες πόλεις της Ερυθράς Θάλασσας, συμπεριλαμβανομένης της Αΐν Σούχνα, σύμφωνα με το κρατικό μέσο ενημέρωσης Akhbar al-Youm.

Κανένα άλλο όχημα δεν ενεπλάκη στο τροχαίο αυτό και έρευνα διεξάγεται για να διαπιστωθεί η ταχύτητα με την οποία κινείτο το λεωφορείο και οι συνθήκες του δυστυχήματος, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Σύμφωνα με το ιδιωτικό φιλοκυβερνητικό δίκτυο Sada al-Balad, πρώτες έρευνες δείχνουν ότι ο οδηγός του λεωφορείου έτρεχε με ταχύτητα και έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι 28 ασθενοφόρα έσπευσαν στον τόπο του δυστυχήματος και ότι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, εκ των οποίων οι 19 πήραν εξιτήριο εντός της ημέρας.

Τα τροχαία δυστυχήματα είναι συνηθισμένα στην Αίγυπτο, όπου ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας δεν τηρείται πάντα και πολλοί δρόμοι είναι σε κακή κατάσταση. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, περισσότεροι από 5.600 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαία το 2023.

Το πανεπιστήμιο Γκαλάλα βρίσκεται στην πόλη Γκαλάλα, ένα από τα εθνικά έργα της κυβέρνησης στην επαρχία του Σουέζ.

Ο αυτοκινητόδρομος της Γκαλάλα, όπου σημειώθηκε το δυστύχημα, αποτελεί ωστόσο μέρος των αυτοκινητοδρόμων μήκους χιλιάδων χιλιομέτρων και των οδογεφυρών που κατασκευάστηκαν την τελευταία δεκαετία στο πλαίσιο των μεγάλων έργων υποδομής της κυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

