Όταν ο διευθύνων σύμβουλος της Astronomer, Άντι Μπάιρον αποφάσισε να πάει στη συναυλία των Coldplay με την αγαπημένη του θα έπρεπε να γνωρίζει καλύτερα κάποια πράγματα σχετικά με την τακτική που χρησιμοποιεί το συγκρότημα τα τελευταία χρόνια.

Εδώ και πάνω από ένα χρόνο, το συγκρότημα, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια περιοδεία του με τίτλο «Music of the Spheres», στρέφει την κάμερα στους θαυμαστές του, δίνοντας στον τραγουδιστή Κρις Μάρτιν την ευκαιρία να ηχογραφήσει αστεία μίνι τραγούδια, ειδικά σχεδιασμένα για τους θεατές των συναυλιών. Αυτή η τακτική του συγκροτήματος ήταν που έκανε τελικά και viral την στιγμή που ο Άντι Μπάιρον κρατούσε αγκαλιά την επικεφαλής προσωπικού της Astronomer, Κριστίν Κάμποτ όταν η κάμερα έστρεψε την προσοχή της στο ζευγάρι.

«Είτε έχουν εξωσυζυγική σχέση», σχολίασε ο Μάρτιν, «είτε είναι απλώς πολύ ντροπαλοί».

Όταν οι καλλιτέχνες παίζουν σε αρένες, όλα τα μάτια είναι συνήθως καρφωμένα πάνω τους για ώρες ολόκληρες. Αλλά οι Coldplay έχουν ενισχύσει τον δεσμό τους με το κοινό τους αντιστρέφοντας για λίγο τη δυναμική κατά τη διάρκεια αυτού του μέρους των συναυλιών τους. Φέτος, η συνεχιζόμενη περιοδεία του συγκροτήματος έχει πυροδοτήσει δύο σημαντικές στιγμές που έγιναν viral αυτό το καλοκαίρι. Μετά από ένα βίντεο του Μάρτιν που δείχνει απελπισμένος ενώ ερμηνεύει την μπαλάντα "Sparks" που κυκλοφόρησε στο TikTok στις 7 Ιουνίου, τα streams του τραγουδιού εκτοξεύτηκαν στα ύψη και κατάφερε να μπει στο Hot 100 στις ΗΠΑ για πρώτη φορά περίπου 25 χρόνια μετά την κυκλοφορία του.

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε από τη συγκεκριμένη στιγμή στο Gillette Stadium έχει προβληθεί περισσότερες από 120 εκατομμύρια φορές στο TikTok, και υπάρχουν και άλλα παρόμοια κλιπ σε κυκλοφορία.

Μετά το περιστατικό με τον Μπάιρον και την Κάμποτ ο Μάρτιν δεν αναφέρθηκε άμεσα σε αυτό στην επόμενη συναυλία των Coldplay στις 19 Ιουλίου στο Ουισκόνσιν. Πριν όμως στρέψει ξανά την κάμερα στους θαυμαστές του, έδωσε μια αστεία προειδοποίηση: «Αν δεν έχετε μακιγιαριστεί ακόμα, κάντε το τώρα». Ένας εκπρόσωπος των Coldplay αρνήθηκε να σχολιάσει.

Το συγκρότημα άρχισε να ενσωματώνει βίντεο με θαυμαστές στις συναυλίες του τον Ιανουάριο του 2024 σε μια συναυλία στη Σιγκαπούρη, και έκτοτε αποτελεί βασικό στοιχείο. Αν και οι καλλιτέχνες και οι δισκογραφικές εταιρείες συχνά ξοδεύουν άφθονα ποσά σε σχολαστικά σχεδιασμένες διαφημιστικές καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι ειδικοί στο μουσικό μάρκετινγκ λένε ότι οι αυτοσχέδιες στιγμές που αποτυπώνονται αυθόρμητα από τους θαυμαστές σε ζωντανές εμφανίσεις είναι όλο και πιο πιθανό να κυριαρχήσουν στα social media. Για το λόγο αυτό, οι καλλιτέχνες σκέφτονται πλέον δύο ξεχωριστά κοινά όταν διοργανώνουν παραστάσεις, σύμφωνα με τον Ric Lipson, συνεργάτη της Stufish Entertainment Architects: τους ενεργούς θαυμαστές, που ξοδεύουν χρήματα για να βρίσκονται στον ίδιο χώρο με τον αγαπημένο τους καλλιτέχνη, και τους φαν της πολυθρόνας, που βιώνουν την παράσταση μέσα από τα βίντεο κλιπ.

Αυτά τα αποσπάσματα από ζωντανές εμφανίσεις διαδίδονται ευρέως ακριβώς επειδή δεν είναι επεξεργασμένα διαφημιστικά προϊόντα — μπορεί να είναι απρογραμμάτιστα, ξεκαρδιστικά ή, στην περίπτωση της περασμένης εβδομάδας, εκπληκτικά αμήχανα. Οι σκηνές αλληλεπίδρασης με θαυμαστές μπορούν να είναι εξίσου ισχυρές:

«Τα κλιπ ζωντανών εμφανίσεων είναι πιο συγκεκριμένα, πιο εστιασμένα και δεν έχουν κατασκευαστεί ή πληρωθεί», λέει ο Dan Roy Carter, πρώην στέλεχος του TikTok, ο οποίος τώρα είναι διευθύνων σύμβουλος της Carter Projects, μιας ψηφιακής συμβουλευτικής εταιρείας για δισκογραφικές εταιρείες και καλλιτέχνες. «Έχουν καταγραφεί από πολίτες και τα έχουν ανεβάσει επειδή είναι σχετικά, συναρπαστικά».

