Γαλλία: «Φιλί της ζωής» στην κυβέρνηση Μπαϊρού

Ο Εμανουέλ Μακρόν θα πρέπει να ένιωσε ανακουφισμένος ακούγοντας την πρόεδρο της Γερουσίας να διαβάζει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας: «Ψήφισαν: 345, έγκυρες ψήφοι: 326, υπέρ: 219, κατά: 107. Συνεπώς, το νομοσχέδιο εγκρίνεται οριστικά. Σας ευχαριστώ, κύριοι υπουργοί, κυρία υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα διακόψω τώρα τη συνεδρίαση για λίγα λεπτά».



Ο προϋπολογισμός του εκλεκτού του, του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού, εγκρίθηκε την Πέμπτη από τη Γερουσία. Ο παλαίμαχος κεντρώος πολιτικός είχε προηγουμένως χρησιμοποιήσει το άρθρο 49.3 του γαλλικού Συντάγματος, προκειμένου να περάσει τον προϋπολογισμό χωρίς ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου.

Προϊόν της ανάγκης

Παραδέχτηκε και ο ίδιος ότι τα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα δεν είναι απολύτως φυσιολογικά, αλλά είναι αναγκαία λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και από το γεγονός ότι μια χώρα σαν τη Γαλλία δεν μπορεί να μείνει χωρίς προϋπολογισμό.



«Έχουμε έναν ατελή προϋπολογισμό. Θα ήθελα να απευθυνθώ σε όσους έχουν παρατηρήσει ότι στόχος μας, πρόθεσή μας, είναι ότι ο προϋπολογισμός μας του επόμενου έτους δεν θα είναι ο ίδιος, αν καταφέρουμε να επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. Έτσι, αυτός ο προϋπολογισμός είναι ένα μέτρο έκτακτης ανάγκης».



Ο προϋπολογισμός έχει στόχο να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα, περικόπτοντας τις δαπάνες και αυξάνοντας τους φόρους στους πλούσιους και στις επιχειρήσεις. Δεν διαφέρει ουσιαστικά από εκείνον που είχε επιχειρήσει να περάσει ο προκάτοχος του Μπαϊρού, Μισέλ Μπαρνιέ, χωρίς επιτυχία, με αποτέλεσμα την πτώση της κυβέρνησής του.

Ρήγματα στο Νέο Λαϊκό Μέτωπο

Ο Μπαϊρού, σε αντίθεση με τον προκάτοχό του, επιβίωσε από τη διπλή πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε η Ανυπόταχτη Γαλλία του Ζαν Λυκ Μελανσόν την Τετάρτη και η οποία υποστηρίχτηκε από Πράσινους και Κομμουνιστές, όχι όμως και από το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Αυτό είναι σίγουρα ένα σημαντικό ρήγμα στις τάξεις του Νέου Λαϊκού Μετώπου Αριστεράς και Κεντροαριστεράς. Οι Σοσιαλιστές ισχυρίστηκαν ότι στήριξαν στην ουσία έμμεσα τον Μπαϊρού, προκειμένου να αποφευχθεί ένας πιο δεξιός πρωθυπουργός ως επόμενος υποψήφιος.



Αναμενόμενα οργισμένη ήταν η τοποθέτηση της Ωρελί Τρουβέ από την Ανυπόταχτη Γαλλία του Μελανσόν: «Αυτό που επιβεβαιώνεται είναι ότι υπάρχει μία πολιτική δύναμη που αποκλείει τον εαυτό της από αυτό το Νέο Λαϊκό Μέτωπο. Όπως είδατε, οι περισσότεροι βουλευτές του Νέου Λαϊκού Μετώπου κράτησαν τη θέση τους. Είμαστε οι μόνοι σήμερα που αντιδρούμε σε αυτή την κυβέρνηση. Η πρόταση δυσπιστίας είναι η μόνη δυνατή απάντηση στο άρθρο 49.3, η μόνη που επιτρέπει να εκφράσει κανείς την αντίθεσή του στον προϋπολογισμό και συνεπώς στην κυβέρνηση. Μόνο όσοι ψήφισαν υπέρ της πρότασης δυσπιστίας είναι η αντιπολίτευση σε αυτή την κυβέρνηση».

Σιωπή από τη Λεπέν

Την πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης δεν ψήφισε αυτή τη φορά ούτε ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν, που προφανώς ικανοποιήθηκε από κάποιες πρόσφατες σκληρές δηλώσεις του Μπαϊρού για το μεταναστευτικό. «Καλός ή κακός, αυτός είναι ο προϋπολογισμός και χρειαζόμαστε οπωσδήποτε έναν προϋπολογισμό» δήλωσε ο Ζορντάν Μπαρντελά, τυπικά επικεφαλής του κόμματος.



Προς το παρόν αποφεύγεται λοιπόν το σενάριο της ακυβερνησίας και της προσφυγής πάλι στις κάλπες, χωρίς αυτό πάντως να σημαίνει ότι η Γαλλία έχει μια σταθερή κυβέρνηση, που θα καταφέρει να αντιστρέψει άμεσα τα εξαιρετικά αρνητικά οικονομικά στοιχεία. Το σχέδιο προϋπολογισμού προβλέπει τη μείωση του ελλείμματος από το σημερινό 6% του ΑΕΠ στο 5,4%.

