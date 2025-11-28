Βρυξέλλες προς Ουκρανία: Για ένταξη στην ΕΕ καταδικάστε διεφθαρμένους αξιωματούχους

Το Κίεβο πρέπει να ασκήσει δίωξη κατά διεφθαρμένων προσωπικοτήτων από τον πολιτικό και επιχειρηματικό χώρο εάν θέλει να ενταχθεί στην ΕΕ, προειδοποίησε κορυφαίος αξιωματούχος των Βρυξελλών, καθώς αυξάνεται η πίεση στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι λόγω των αυξανόμενων καταγγελιών για διαφθορά.

Σε συνέντευξή του στο Politico, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Δικαιοσύνης, Μάικλ ΜακΓκράθ (Michael McGrath), δήλωσε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν θα υποστηρίξουν μια υποψήφια χώρα όπως η Ουκρανία για να ενταχθεί στο μπλοκ των 27 μελών, εκτός εάν μπορεί να αποδείξει ότι διαθέτει ένα αποτελεσματικό σύστημα για την εξάλειψη του εγκλήματος.

Ο ΜακΓκράθ δήλωσε ότι πιστεύει ότι το Κίεβο καταβάλλει «τις καλύτερες δυνατές προσπάθειες» για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε τακτική επαφή με τις Αρχές σχετικά με τις εξελίξεις.

Ο ίδιος απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τη φερόμενη υπόθεση διαφθοράς ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων, που αφορά δωροδοκίες και παράνομες προμήθειες στον κρατικό ενεργειακό τομέα, καθώς η έρευνα διευρύνεται ώστε να συμπεριλάβει ανώτερα στελέχη που πρόσκεινται στον Ζελένσκι και την κυβέρνησή του.

«Πρέπει να υπάρχει, σε κάθε υποψήφια χώρα, ένα ισχυρό σύστημα για την αντιμετώπιση φερόμενων υποθέσεων διαφθοράς υψηλού επιπέδου», δήλωσε ο ΜακΓκράθ. «Πρέπει να έχετε ένα ισχυρό σύστημα για έρευνες και, τελικά, για διώξεις και καταδίκες, και η επίδειξη της αποτελεσματικότητας σε αυτόν τον τομέα είναι κάτι που απαιτούμε από όλα τα κράτη μέλη μας, και σίγουρα από εκείνα που επιθυμούν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Αφού ο ΜακΓκράθ προχώρησε σε αυτές τις δηλώσεις, ερευνητές κατά της διαφθοράς πραγματοποίησαν έφοδο στις εγκαταστάσεις του πιο ισχυρού συμβούλου του Ζελένσκι , Αντρέι Γερμάκ, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνάς τους.

Η έρευνα έρχεται σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη στιγμή για την Ουκρανία, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να πιέζει τον Ζελένσκι να αποδεχτεί μια ειρηνευτική συμφωνία που θα μπορούσε να τον υποχρεώσει να παραχωρήσει γη στη Ρωσία.

Η Ουκρανία βρίσκεται στη διαδικασία υποβολής αίτησης ένταξης στην ΕΕ, αν και η αντίθεση της Ουγγαρίας έχει καθυστερήσει την πρόοδο. Ο ΜακΓκράθ δήλωσε ότι «το ίδιο πρότυπο ισχύει για όλες τις υποψήφιες χώρες», προσθέτοντας ότι «οι μεταρρυθμίσεις στο κράτος δικαίου και στη δικαιοσύνη βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας ένταξης».

«Έχουμε μια πολύ ανοιχτή και ειλικρινή σχέση με τις ουκρανικές αρχές σχετικά με το ποιες είναι αυτές οι απαιτήσεις», είπε. Αυτά τα πρότυπα κράτους δικαίου πρέπει να πληρούνται από όλες τις χώρες που εντάσσονται στην ΕΕ, πρόσθεσε. «Εάν δεν γίνεται, τότε δεν θα λάβετε υποστήριξη από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προχωρήσετε στην ενταξιακή πορεία».

Ερωτηθείς αν η Ουκρανία κάνει αρκετά, απάντησε: «Νομίζω ότι καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτύχουν το απαιτούμενο πρότυπο. Είναι ένα ''ταξίδι'' και παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και παραμένουμε σε συνεχή επαφή με τις ουκρανικές αρχές σχετικά με ζητήματα που περιέρχονται στην αντίληψή μας ή που αναφέρονται δημόσια».

