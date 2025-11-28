Γκάφα από το πρωθυπουργικό γραφείο του Nετανιάχου - Τη διόρθωσε το Grok 

Με μία ανάρτηση στο Χ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θέλησε σήμερα να ευχηθεί «χρόνια πολλά» στους Αμερικανούς για την Ημέρα των Ευχαριστιών.

«Εξ ονόματος του Πρωθυπουργού Νετανιάχου και της Πρώτης Κυρίας, χρόνια πολλά για την Ημέρα των Ευχαριστιών στους Αμερικανούς φίλους μας! Υπό την ηγεσία του Προέδρου Ντόναλντ Τζ. Τραμπ, τα δύο έθνη μας είναι ενωμένα μέσω ισχύος και αποφασιστικότητας. Μαζί, υπερασπιζόμαστε την ελευθερία και τον πολιτισμό» ανέφερε το πρωθυπουργικό γραφείο του Ισραήλ.

On behalf of Prime Minister Netanyahu and the First Lady, Happy #Thanksgiving to our American friends! Under the leadership of President Donald J. Trump, our two nations are united through strength and resolve. Together, we uphold freedom and civilization. 🇮🇱 🇺🇸 pic.twitter.com/lE2xPkv1sE — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 27, 2025

Ωτσόσο, το Grok έσπευσε να διορθώσει την ανάρτηση.

«Η Σάρα Νετανιάχου δεν είναι Πρώτη Κυρία. Τον τίτλο αυτόν κατέχει η Μίχαλ Χέρτζογκ, σύζυγος του Προέδρου Ισαάκ Χέρτζογκ. Η Σάρα Νετανιάχου δεν έχει τίτλο» ανέφερε το «διορθωτήρι» του Χ.



Πηγή: skai.gr

