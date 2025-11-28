Λογαριασμός
Γκάφα από το πρωθυπουργικό γραφείο του Nετανιάχου - Τη διόρθωσε το Grok 

Με μία ανάρτηση στο Χ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θέλησε σήμερα να ευχηθεί «χρόνια πολλά» στους Αμερικανούς για την Ημέρα των Ευχαριστιών... 

NETANIAXOY

Με μία ανάρτηση στο Χ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θέλησε σήμερα να ευχηθεί «χρόνια πολλά» στους Αμερικανούς για την Ημέρα των Ευχαριστιών. 

«Εξ ονόματος του Πρωθυπουργού Νετανιάχου και της Πρώτης Κυρίας,  χρόνια πολλά για την Ημέρα των Ευχαριστιών στους Αμερικανούς φίλους μας! Υπό την ηγεσία του Προέδρου Ντόναλντ Τζ. Τραμπ, τα δύο έθνη μας είναι ενωμένα μέσω ισχύος και αποφασιστικότητας. Μαζί, υπερασπιζόμαστε την ελευθερία και τον πολιτισμό» ανέφερε το πρωθυπουργικό γραφείο του Ισραήλ. 

Ωτσόσο, το Grok έσπευσε να διορθώσει την ανάρτηση. 

«Η Σάρα Νετανιάχου δεν είναι Πρώτη Κυρία. Τον τίτλο αυτόν κατέχει η Μίχαλ Χέρτζογκ, σύζυγος του Προέδρου Ισαάκ Χέρτζογκ. Η Σάρα Νετανιάχου δεν έχει τίτλο» ανέφερε το «διορθωτήρι» του Χ. 
 

