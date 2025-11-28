Νίκαια: Ιστορική ημέρα χριστιανικής ενότητας

Στη Νίκαια της Βιθυνίας βρίσκονται σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πάπας Λέων ο ΙΔ' για την επέτειο των 1700 χρόνων από την Α' Οικουμενική Σύνοδο.Ανταπόκριση



Στη Νίκαια της Βιθυνίας στη δυτική Τουρκία βρίσκεται σήμερα ο Πάπας Λέων ΙΔ' μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Στα παράλια της αρχαίας αυτής πόλης οι δυο προκαθήμενοι θα τιμήσουν τη συμπλήρωση 1700 ετών από την Α' Οικουμενική Σύνοδο που έλαβε χώρα στη Νίκαια παρόντος του τότε αυτοκράτορα Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η τελετή θα γίνει στις 15.30 σήμερα στον αρχαιολογικό χώρο στις όχθες της Νίκαιας, όπου πριν από 10 χρόνια ανακαλύφθηκαν από Τούρκους αρχαιολόγους τα ερείπια βασιλικής του 4ου αιώνα, η οποία πιστεύεται ότι είναι η Βασιλική του Αγίου Νεοφύτου ή κατ’ άλλους η Εκκλησία των Αγίων Πατέρων, όπου έλαβε χώρα η Οικουμενική Σύνοδος. Τους δυο προκαθήμενους της Χριστιανοσύνης θα ακολουθούν και οι επικεφαλής άλλων χριστιανικών ομολογιών που βρίσκονται στην Τουρκία.

Πηγή: Deutsche Welle

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης είχε καλέσει αρχικά τον μακαριστό Πάπα Φραγκίσκο να επισκεφθεί τη Νίκαια για την επέτειο των 1700 χρόνων, ωστόσο λόγω του θανάτου του Πάπα Φραγκίσκου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης επανέλαβε την πρόσκληση προς τον νέο Πάπα Λέοντα ΙΔ'.Ηχηρό μήνυμα χριστιανικής ενότηταςΗ σημερινή ημέρα είναι ιστορική. Με την κοινή παρουσία των δυο προκαθημένων επιβεβαιώνεται ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν στην πρώτη εκείνη Σύνοδο για ενότητα ισχύουν έως σήμερα.Η παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη μαζί με τον Πάπα της Ρώμης στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας όλων των χριστιανών με κοινή προσκυνηματική Λειτουργία και προσευχή στον ιερό τόπο της Νίκαιας. Ενώ η σημερινή πόλη της Νίκαιας, μια ζωντανή τουριστική πόλη 45.000 κατοίκων, θα δει για πρώτη φορά τον Πάπα της Ρώμης και τον Οικουμενικό Πατριάρχη στα μέρη τους, ελπίζοντας ότι αυτή η ιερή επίσκεψη θα τονώσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον και για τον τοπικό τουρισμό.

