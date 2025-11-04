Με ιδιαίτερη λαμπρότητα πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ― Παράρτημα Κύπρου (Λευκωσία), σηματοδοτώντας ένα ιστορικό ορόσημο για την ελληνική και κυπριακή τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Γεώργιο, τον Πρύτανη Καθηγητή κ. Γεράσιμο Σιάσο και τον Δήμαρχο Λευκωσίας κ. Χαράλαμπο Προύντζο.

Την Ελληνική Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Καθηγητής κ. Κώστας Βλάσης.

Η ίδρυση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών - Παράρτημα Κύπρου αποτελεί ορόσημο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, το οποίο θα διατηρήσει και θα ενισχύσει τους υπάρχοντες ισχυρούς εθνικούς δεσμούς, θα προσφέρει νέες ευκαιρίες στους φοιτητές, τις φοιτήτριες και στους ακαδημαϊκούς και θα αποτελέσει φάρο εκπαίδευσης, επιστημονικής έρευνας και καινοτομίας στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή της νοτιο-ανατολικής Ευρώπης. Επιπλέον, θα προσφέρει τη δυνατότητα υλοποίησης ακαδημαϊκών και ερευνητικών συνεργασιών με τα υπάρχοντα υψηλού επιπέδου ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου.

Ποιες Σχολές και Τμήματα περιλαμβάνει

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Παράρτημα Κύπρου στην αρχική φάση λειτουργίας του θα περιλαμβάνει 4 Σχολές και 8 Τμήματα σε δύο πόλεις, τη Λευκωσία και τη Λάρνακα.

Πρόκειται για τις εξής Σχολές και τα Τμήματα:

α) Σχολή Επιστημών Υγείας (Λευκωσία):

– Τμήμα Ιατρικής

– Τμήμα Νοσηλευτικής

β) Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών:

– Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Λευκωσία)

– Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Λευκωσία)

– Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Λάρνακα)

γ) Φιλοσοφική Σχολή:

– Τμήμα Ψυχολογίας (Λάρνακα)

– Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece» (BAAG) (Λευκωσία)

δ) Σχολή Επιστημών της Αγωγής (Λευκωσία):

– Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Τα μαθήματα στην Ιατρική Σχολή ξεκίνησαν τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025, μετά την τελετή των εγκαινίων.

Το 2026 οι εγγραφές σε άλλα 7 Τμήματα

Όσον αφορά στα υπόλοιπα Τμήματα:

- το Τμήμα Νοσηλευτικής (Λευκωσία),

- το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Λευκωσία),

- το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Λευκωσία),

- το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Λάρνακα),

- το Τμήμα Ψυχολογίας (Λάρνακα),

- το Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece» (BAAG) (Λευκωσία) και

- το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Λευκωσία), θα αναπτύξουν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους ακαδημαϊκές δραστηριότητες στην Κύπρο και θα ξεκινήσουν τις εγγραφές φοιτητών το 2026.

