Ρωσία: 9.000 Σύροι στην αεροπορική βάση Χμέιμιμ

Η ρωσική αεροπορική βάση στη Χμέιμιμ της Συρίας φιλοξενεί κάπου 9.000 ανθρώπους που αναζήτησαν καταφύγιο εκεί από ένα κύμα σεχταριστικής βίας, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Η Χμέιμιμ είναι η μία από τις δύο στρατιωτικές βάσεις στη Συρία την οποία η Ρωσία ελπίζει να διατηρήσει παρά την ανατροπή του συμμάχου της, του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, από ισλαμιστές αντάρτες τον Δεκέμβριο.

"Αναζητούσαν καταφύγιο, απλώς καταλαβαίνοντας ότι ήταν ζήτημα ζωής ή θανάτου", δήλωσε η Ζαχάροβα στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας πως η πλειονότητα των αμάχων που κατέφυγαν εκεί ήταν γυναίκες και παιδιά.

Η σεχταριτική βία στη Συρία έχει φέρει σε αντιπαράθεση τις δυνάμεις ασφαλείας της νέας υπό τους ισλαμιστές κυβέρνησης με μαχητές της μειονότητας των Αλαουιτών στην οποία ανήκει η οικογένεια Άσαντ. Εκατοντάδες άμαχοι Αλαουίτες έχουν σκοτωθεί σε αντίποινα, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για επιθέσεις σε δυνάμεις ασφαλείας.

Η πτώση του Άσαντ, τον οποίο υποστήριζε επί χρόνια η Μόσχα στον εμφύλιο πόλεμο της Συρίας, επέφερε ισχυρό πλήγμα στα συμφέροντα της Ρωσίας στη Μέση Ανατολή.

Η Ρωσία προσπαθεί να οικοδομήσει σχέσεις με τη νέα συριακή ηγεσία υπό τον προσωρινό πρόεδρο Άχμαντ αλ Σάρα, και το μέλλον της βάσης της Χμέιμιμ και της ναυτικής βάσης Ταρτούς παραμένει ασαφές.

Η Ζαχάροβα είπε πως η Ρωσία κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια των πολιτών και των εγκαταστάσεών της στη Συρία, και πως είναι σε επαφή με αραβικές χώρες, την Τουρκία και το Ιράν στην προσπάθεια να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα στη χώρα.

Η Ρωσία έχει συγκλονιστεί από τη βία και ελπίζει ότι οι δράστες θα τιμωρηθούν, είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.