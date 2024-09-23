Ένας έφηβος έχασε τη ζωή του έπειτα από επίθεση που δέχτηκε με μαχαίρι στο νοτιοανατολικό Λονδίνο, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία στη βρετανική πρωτεύουσα, λίγο προτού τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση σε εθνικό επίπεδο των όπλων τύπου "ζόμπι" προκειμένου να μειωθεί το έγκλημα με μαχαίρι.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι το αγόρι βρέθηκε τραυματισμένο έπειτα από κλήση που δέχτηκαν αστυνομικοί για ταραχές σε έναν δρόμο με κατοικίες του Γούλιτς περίπου στις 6:35 μ.μ. χθες Κυριακή.

Λίγο αργότερα το αγόρι κατέληξε.

Δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό, αλλά ο θάνατος του νεαρού σημειώνεται την ώρα που κορυφώνεται η ανησυχία σχετικά με τον αριθμό των εγκλημάτων με μαχαίρι και τον αριθμό των νέων που φέρουν μαχαίρι.

Συνολικά 50.510 εγκλήματα που αφορούν μαχαίρια καταγράφηκαν από την αστυνομία στην Αγγλία και στην Ουαλία κατά τους 12 μήνες μέχρι τον Μάρτιο, ποσοστό αυξημένο κατά 4% από τον προηγούμενο χρόνο.

Από αύριο Τρίτη θα απαγορεύεται διά νόμου να φέρει κάποιος μαχαίρι τύπου "ζόμπι" ή ματσέτα, ενώ ισχύει αμνηστία και αποζημίωση για όσους τα παραδώσουν.

Η απαγόρευση αφορά μαχαίρια με λάμα που έχει μήκος μεγαλύτερο από 20 εκατοστά και εκείνα με οδοντωτή λεπίδα, τα οποία συχνά χρησιμοποιούνται από συμμορίες.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ξεκίνησε μια πρωτοβουλία για να σταματήσουν να εμπλέκονται νεαροί σε εγκλήματα με μαχαίρι, φαινόμενο που αποκάλεσε εθνική κρίση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.