Τραμπ: Οι ΗΠΑ έπληξαν 42 πολεμικά πλοία του Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), δήλωσε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν έχουν προκαλέσει σημαντική ζημιά στις στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας, ισχυριζόμενος ότι το ναυτικό, η αεροπορία και οι επικοινωνιακές υποδομές του Ιράν έχουν πληγεί σοβαρά.

Μιλώντας σε εκδήλωση στη Φλόριντα, ο Τραμπ είπε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν καταστρέψει 42 ιρανικά πολεμικά πλοία τις τελευταίες ημέρες και έχουν αχρηστεύσει μεγάλο μέρος της αεροπορικής ισχύος και των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων της χώρας, σημειώνει το Al Jazeera.

Επίσης, ανέφερε ότι οι πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις στόχευσαν εγκαταστάσεις που συνδέονται με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, ισχυριζόμενος ότι η Τεχεράνη βρισκόταν κοντά στην απόκτηση πυρηνικού όπλου πριν τις επιθέσεις.

Ο Τραμπ περιέγραψε την επιχείρηση ως επιτυχημένη και είπε ότι οι επιθέσεις έχουν επιφέρει αποφασιστικό πλήγμα στις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν.

Πηγή: skai.gr

