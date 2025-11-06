Μια Βρετανίδα γιαγιά, η οποία είχε καταδικαστεί σε θάνατο στο Μπαλί της Ινδονησίας για λαθρεμπόριο μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης στο νησί, απελευθερώθηκε και θα επιστρέψει αεροπορικώς στο Ηνωμένο Βασίλειο την Πέμπτη.

Η 69χρονη Λίντσεϊ Σάντιφορντ κρατούνταν στις διαβόητες φυλακές Κερομποκάν για περισσότερο από μια δεκαετία αλλά «γλίτωσε το εκτελεστικό απόσπασμα και επιστρέφει στο Λονδίνο», ανέφερε η Daily Mirror.

Brit death row gran 'flies back to UK today' after facing death by firing squad https://t.co/EA9MwrefM5 — The Sun (@TheSun) November 6, 2025

«Η Λίντσεϊ είναι εξαιρετικά άρρωστη. Θέλει απεγνωσμένα να επιστρέψει σπίτι και να είναι με την οικογένειά της. Περισσότερο από μια δεκαετία σε μια από τις χειρότερες φυλακές του κόσμου την έχει επηρεάσει και δεν θέλει τίποτα περισσότερο από το να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο» δήλωσε πηγή από το περιβάλλον της 69χρονης στην βρετανική ταμπλόιντ.

Πηγή από την ινδονησιακή κυβέρνηση είχε δηλώσει στο AFP τον Οκτώβριο ότι είχε επιτευχθεί συμφωνία με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία θα επέτρεπε στην Σάντιφορντ να αφεθεί ελεύθερη και να επιστρέψει σπίτι της.

Death row gran to fly home to UK today after cheating firing squadhttps://t.co/qjyh3XKS6j pic.twitter.com/GCiwmvoveZ — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) November 6, 2025

Η Σάντιφορντ συνελήφθη στο Εθνικό Αεροδρόμιο Ντενπασίρ του Μπαλί το 2012, αφού οι τελωνειακοί υπάλληλοι ανακάλυψαν μια ποσότητα κοκαΐνης, αξίας περίπου 1,6 εκατομμυρίων λιρών, σε κρυμμένη στη βαλίτσα της όταν έφτασε από την Ταϊλάνδη.

Η ίδια τότε ισχυρίστηκε ότι μια βρετανική συμμορία την είχε αναγκάσει να περάσει λαθραία τα ναρκωτικά, απειλώντας τη να σκοτώσει έναν από τους δύο γιους της, αν αρνούνταν να συνεργαστεί.

Η 69χρονη έχει προγραμματιστεί να εγκαταλείψει το κελί της στις φυλακές του Κερομποκάν σήμερα το απόγευμα, μαζί με τον 35χρονο Βρετανό Shahab Shahabadi, ο οποίος συνελήφθη το 2014 και εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά, σύμφωνα με την Mirror.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.