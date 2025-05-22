Βρετανία: Χημικός ευνουχισμός σε άτομα που έχουν καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα

Χημικό ευνουχισμό σε καταδικασμένους για σεξουαλικά εγκλήματα αποφασίζει η βρετανική κυβέρνηση, εφόσον έχουν εκτίσει το 1/3 της ποινής τους .

Το μέτρο προβλέπεται στην αναθεώρηση του ποινικού κώδικα και εφαρμόζεται λόγω υπερπληθυσμού στις φυλακές σε Αγγλία και Ουαλία.

Όπως ανέφερε ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Ντέιβιντ Γκοκ, που ηγήθηκε της σχετικής ανεξάρτητης αξιολόγησης, τα φάρμακα «δεν είναι λύση για όλους, αλλά μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη νέων επιθέσεων, σε περιπτώσεις όπου ο ίδιος ο δράστης επιθυμεί να ελέγξει τη συμπεριφορά του».

Το μέτρο αυτό έρχεται ως μέρος ενός πακέτου προτάσεων που στοχεύουν στη μείωση του πληθυσμού των φυλακών κατά σχεδόν 9.800 άτομα έως το 2028.

Σύμφωνα με το Skynews ο υπουργός Δικαιοσύνης εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να καταστήσει τον ευνουχισμό υποχρεωτικό. Προς το παρόν είναι προαιρετικός.

Η βασική πρόταση, προβλέπει ότι οι παραβάτες που συμπεριφέρονται καλά στη φυλακή θα εκτίουν μόνο το ένα τρίτο της ποινής τους, προτού αφεθούν ελεύθεροι.

Αφορά καταδικασμένους για σεξουαλικά αδικήματα, ενδοοικογενειακή βία που εκτίουν ποινές κάτω των τεσσάρων ετών.

Η πολιτική αυτή σημαίνει ότι οι κρατούμενοι θα εκτίσουν μόνο το ένα τρίτο της ποινής τους στη φυλακή, το ένα τρίτο με άδεια στην κοινότητα, ενώ το υπόλοιπο μέρος δεν θα υπόκειται σε καμία επιτήρηση με αναστολή.

Εάν ο παραβάτης διαπράξει νέα αδικήματα θα επιστρέψει στη φυλακή για να εκτίσει το υπόλοιπο της αρχικής ποινής.

Πηγή: skai.gr

