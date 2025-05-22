Στις προσπάθειες της Ελλάδας να αποκλείσει την Τουρκία από τα αμυντικά προγράμματα της ΕΕ αναφέρθηκαν πηγές του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, σύμφωνα με την τουρκική Hurriyet.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ από την Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, τουρκικές πηγές του υπουργείου σχολίασαν ότι «η Toυρκία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής» και ότι «Τουρκία και η ΕΕ μοιράζονται μακροπρόθεσμα στρατηγικά συμφέροντα σε πολλά θέματα».

«Οι προσπάθειες να αγνοηθεί ο κρίσιμος ρόλος της Τουρκίας στην περιοχή της και η σημασία της για την ευρωπαϊκή ασφάλεια είναι καταδικασμένες να αποτύχουν. H Toυρκία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας με την αναπτυσσόμενη αμυντική βιομηχανία, τους σημαντικούς ρόλους στην επίλυση περιφερειακών κρίσεων και τον ισχυρό στρατό. Θα συνεχίσουμε να εξηγούμε την ισχύ της Τουρκίας σε όσους δεν την καταλαβαίνουν. Από την άλλη, η ένταξη στην ΕΕ εξακολουθεί να αποτελεί στρατηγικό στόχο για τη χώρα μας. Η Τουρκία και η ΕΕ μοιράζονται μακροπρόθεσμα στρατηγικά συμφέροντα σε πολλά θέματα όπως η άμυνα και η ασφάλεια, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και η πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης. Πιστεύουμε ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια μπορεί να ενισχυθεί μόνο μέσω της ένταξης, της στρατηγικής προνοητικότητας και της συλλογικής αλληλεγγύης, και αυτό απαιτεί μια οραματική προσέγγιση» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Πηγές του υπουργείου σχολίασαν επίσης τις δηλώσεις των ελληνικών αρχών αναφορικά με τους ισχυρισμούς για τον «αποκαλούμενο Πόντο» στις 19 Μαΐου.

«Όσοι στοχεύουν να αμαυρώσουν την ένδοξη ιστορία μας με ανυπόστατους ισχυρισμούς και να επισκιάσουν τον εθνικό αγώνα του έθνους μας, δεν μπορούν να αλλάξουν την ιστορία και την πραγματικότητα, όσο κι αν προσπαθούν. Σήμερα παραμένει ακόμα στην κοινωνική μνήμη, οι αγριότητες των σφαγών που διέπραξαν όσοι διαστρεβλώνουν τις ιστορικές πραγματικότητες και προβάλλουν το ψέμα της γενοκτονίας. Αυτοί που προσπαθούν να μας παρουσιάσουν ως αυτουργούς εγκλημάτων που δεν διαπράχθηκαν, θα πρέπει να εγκαταλείψουν αυτή τη μάταιη προσπάθεια και να δείξουν πρώτα το θάρρος να αντιμετωπίσουν τις βρώμικες σελίδες της δικής τους ιστορίας».

Πηγή: skai.gr

