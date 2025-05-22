Δεκάδες άνδρες έχουν συλληφθεί στη Γαλλία από τη Δευτέρα ως σήμερα το πρωί, στο πλαίσιο εκτεταμένης επιχείρησης εξάρθρωσης δικτύου εγκληματικότητας σε βάρος παιδιών (παιδικής πορνογραφίας) που δραστηριοποιείτο μέσω της εφαρμογής κρυπτογραφημένων μηνυμάτων Telegram.

Την επιχείρηση πραγματοποιεί η αρμόδια υπηρεσία για τη δίωξη εγκλημάτων κατά ανηλίκων, Ofmin, ύστερα από έρευνα δέκα μηνών στην οποία εμπλέκονται 42 εισαγγελίες. Οι συλλήψεις ανέρχονται προς το παρόν σε 55.

Οι συλλήψεις έγιναν σε τουλάχιστον 42 γεωγραφικά διαμερίσματα σε όλη τη Γαλλία για κατοχή, διάδοση και συνήθεις επισκέψεις σε περιεχόμενο παιδικής πορνογραφίας που αφορούσε παιδιά «κάτω των δέκα ετών»

Οι κατηγορούμενοι είναι, ηλικίας 25 ως 75 ετών.

Ανάμεσά τους βρίσκεται ένας ιερέας, ένας παππούς, ένας διασώστης, «καλοί οικογενειάρχες», ένας καθηγητής μουσικής αλλά και εργένηδες.

Ολοι είχαν συνομιλίες στο Telegram και συνδέονταν με «εξαιρετικά επικίνδυνους» εγκληματίες με θύματα παιδιά, οι οποίοι έχουν φυλακιστεί από το καλοκαίρι.

Το έναυσμα για την εκτεταμένη επιχείρηση έδωσε η σύλληψη το καλοκαίρι από τους αστυνομικούς της Ofmin εγκληματιών με θύματα ανηλίκους, οι οποίοι κακοποιούσαν παιδιά και ανέβαζαν στο διαδίκτυο στο Telegram τις πράξεις τους.

«Χρειάστηκαν δέκα μήνες ερευνών για να φτάσουμε στην εξάρθρωση» του δικτύου αυτού «πίσω από αυτούς τους αποδεδειγμένα κακοποιούς με θύματα παιδιά. Δέκα μήνες διείσδυσης σε χιλιάδες συνομιλίες, ανάλυσης και εντοπισμού εικόνων παιδιών από ομάδα κρούσης που συγκροτήθηκε στην Ofmin», τόνισε ο επιθεωρητής Μπεβάν.

Όσον αφορά τον ίδιο, «το Telegram παραμένει η πλατφόρμα που προτιμούν οι εγκληματίες με θύματα παιδιά».

Μολονότι αναγνώρισε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στη συνεργασία της πλατφόρμας με τους ερευνητές μετά τη σύλληψη τον Αύγουστο στο Μπουρζέ του επικεφαλής της Πάβελ Ντούροφ, ο επιθεωρητής Μπεβάν θεωρεί ότι το Telegram πληροί «μετά βίας το ελάχιστο των νομικών του υποχρεώσεων» σε αυτόν τον τομέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

