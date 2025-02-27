Ο αμφιλεγόμενος influencer Άντριου Τέιτ έφυγε από τη Ρουμανία νωρίς σήμερα το πρωί με ιδιωτική πτήση και προορισμό την Φλόριντα των ΗΠΑ, όπως είπε πηγή στο Reuters προσθέτοντας ότι θα επιστρέψει στη Ρουμανία στο τέλος Μαρτίου για να αντιμετωπίσει την έρευνα εις βάρος του.

Μαζί του ταξίδεψε για τις ΗΠΑ και ο αδελφός του Τριστάν.

Ρουμάνοι εισαγγελείς ενέκριναν το αίτημα του Άντριου Τέιτ -ο οποίος είναι ανοιχτά υποστηρικτής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ- να ταξιδέψει στο εξωτερικό εκκρεμούσης της ποινικής έρευνας εις βάρος του, ανακοίνωσαν πριν από λίγο.

Ο Άντριου Τέιτ και ο αδελφός του Τριστάν, οι οποίοι είναι έχουν διπλή υπηκοότητα ΗΠΑ και Βρετανίας, συνελήφθησαν στη Ρουμανία το 2022 και κατηγορήθηκαν για εμπορία ανθρώπων, σεξουαλική παρενόχληση, ξέπλυμα χρήματος καθώς και για σύσταση ομάδας οργανωμένου εγκλήματος. Τα δύο αδέλφια έχουν αρνηθεί ότι έχουν διαπράξει αδικήματα.

Παρότι τους είχε απαγορευτεί να εγκαταλείψουν τη Ρουμανία, πηγές που επικαλούνται τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, είπαν ότι εισαγγελείς νωρίτερα μέσα στον μήνα δέχτηκαν το αίτημά τους να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ.

Την περασμένη εβδομάδα, οι Financial Times έγραψαν, επικαλούμενοι πηγές, ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρθηκαν στην υπόθεση των αδελφών Τέιτ--αμφότεροι πρώην αθλητές του κικ μπόξινγκ - στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με την ρουμανική κυβέρνηση, ασκώντας πιέσεις για την άρση των εις βάρος τους περιορισμών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.